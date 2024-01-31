Страны ЕС стали основными потребителями украинских продуктов в мире

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что отличительной чертой прошлого года для отечественного АПК стало замедление темпов снижения оборота внешней торговли.

Если в 2022 году против 2021 года в результате сокращения как экспорта, так и импорта, он уменьшился на сумму более 6 млрд дол. США, то в прошлом году по отношению к 2022 году оборот импортно-экспортных операций уменьшился лишь на 0,7 млрд. дол. США.

Даже в условиях войны отечественные экспортеры продолжают ставить рекорды по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки. тыс. т", - подчеркнули в "Институте аграрной экономики".

Три региона закупают более 94% аграрной продукции

В 2023 г. уменьшилась экспортная выручка в разрезе всех основных географических регионов сбыта – Европейского Союза, Азии и Африки.

При этом решающим фактором относительной стабильности зарубежных поставок агропродукции в условиях полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стало сохранение ориентации на рынки Европейского Союза, в прошлом году принесшее второй по стоимости объем экспорта в эту региональную группировку в истории нашего государства.

В 2023 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны – члены ЕС уменьшились против показателя 2022 года в 13,1 млрд дол. США на 4% и составили 12,6 млрд дол. США.

В то же время доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции вторично подряд обновила свой самый большой показатель и составила в прошлом году 57% всего украинского агроэкспорта.

В 2023 году Азия, которая в 2022 году впервые за более чем 10 лет потеряла позицию основного импортера отечественной агропродукции, с долей в 29,9% сохранила за собой второе место. Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны этого региона составили в прошлом году 6,6 млрд дол. США.

Доходы от поставок в страны Африки в 2023 году составили 1,6 млрд. дол. США. Это обеспечило региону долю в 7,2% украинского экспорта сельхозпродукции.

В целом эти три региона закупают более 94% аграрной продукции украинского производства.

Румыния возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции

Выраженный европейский вектор в отечественном экспорте сельхозтоваров и продовольствия продолжил доминирование стран ЕС в рейтинге основных потребителей украинских продуктов питания в мире.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд дол. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила в 2023 году 13%.

Китай занял в рейтинге второе место. При этом в стоимостном измерении Поднебесная увеличила объем закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в это государство составляла 1,888 млрд дол. США, то в 2023 году увеличились примерно на 18% – до 2220 млн дол. США. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.

Турция, импортировав из Украины агропродукцию на 1994 млн дол. США, сохранила за собой третье место в данном рейтинге с долей в 9%.

Последствиями введенных Польшей весной прошлого года и продолжающихся по сей день ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины стали не только потеря ею статуса главного покупателя у нас на мировом рынке, но и снижение стоимости ее импорта на треть – до 1797 млн дол. США.

Основными потребителями отечественной агропродукции также стали:

Испания (1765 млн долл. США),

Нидерланды (1274 млн долл. США),

Египет (1066 млн долл. США),

Италия (1045 млн долл. США),

Германия (862 млн долл. США),

Венгрия (471 млн долл. США).

Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.

Чем кормим мир

Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительные масла и жиры, различные масличные, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты.

Отличительной чертой 2023 года стало значительное увеличение объемов поставок за границу отечественных сахаров и кондитерских изделий из него. В целом на эти виды агропродукции пришлось 89% стоимостных объемов отраслевого экспорта.

"В 2023 году, отметил он, снижение стоимостных показателей экспорта Украины стало не таким ощутимым, как по итогам всего 2022 года. Ряд дополнительных трудностей украинским экспортерам создали запреты и ограничения от отдельных стран Евросоюза. В противовес этому Украине с конца лета прошлого года удалось самостоятельно наладить перевозку своим временным морским коридором, расширяющим фактические и потенциальные мощности экспорта, одновременно снижая зависимость от различных мер внешнего влияния", - подчеркнули в "Институте аграрной экономики".

Напомним, 11 января в ВМС заявили, что украинский морской коридор вышел на свои довоенные мощности. Морским коридором уже прошли 500 судов, которые перевезли более 10 миллионов тонн грузов. Основная часть грузов – это украинское зерно, дефицит которого отмечается на глобальном рынке.

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