У 2023 році холдинг "Астарта" збільшив виручку від експорту на 17%

У 2023 році Астарта поставила на глобальні ринки понад 1 млн тонн продукції. Експортна виручка зросла на 17% у порівнянні з 2022 роком і склала €325 млн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"2023 рік характеризувався низкою чергових логістичних перепон: припинення дії зернової угоди, суттєве обмеження можливостей експорту через сухопутні кордони з ЄС, регулярні повітряні атаки Росії на енергетичну, залізничну та портову інфраструктуру України. З іншого боку ці виклики мобілізували нашу команду на пошук нових можливостей", - сказав комерційний директор "Астарти" Вячеслав Чук.

За його словами, компанія використовувала комбіновані види перевезень – значну частку продукції експортували через морський коридор з портів Великої Одеси, забезпечений Збройними силами України. Також доставляли судові партії сухопутними шляхами до польських портів та через порти Дунаю.

У "Астарті" повідомили, що основними споживачами її кукурудзи стали Китай, Іспанія, Португалія, Нідерланди, пшениці – Іспанія, Індонезія, Португалія, Шрі-Ланка.

Разом з тим, цукор, соєві, олія і шрот від "Астарти" постачалися переважно на ринки країн Європи.

Зокрема, органічна продукція холдингу експортувалася у Німеччину, Францію, Швейцарію, Чехію.

Загалом сільськогосподарська продукція "Астарти" експортувалася у 44 країни світу.

У планах компанії, як зазначили у пресслужбі, подальша диверсифікація і розширення ринків збуту, оптимізація експортної логістики та збільшення обсягів експорту.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Довідка:

"Астарта" – це публічна європейська компанія, заснована у березні 1993 року Віктором Іванчиком. Крім того, це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, який веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Основними напрямками діяльності агрохолдингу є рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.

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