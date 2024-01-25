Холдинг "Астарта" установил 5-летний рекорд по объемам производимого сахара

В общей сложности пять сахарных заводов агропромышленного холдинга "Астарта" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара. Этот показатель стал лучшим по объемам переработанного сырья и производимого сахара за последние 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"В общей сложности пять сахарных заводов холдинга переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы, выращенной на полях агропромхолдинга и его партнерами-сельхозтоваропроизводителями, и произвели из них 377 тыс. тонн сахара. Перерабатывающий сезон-2023, продолжавшийся 130 дней, стал лучшим по объемам переработанного сырья и производимого сахара за последние 5 лет", - говорится в сообщении компании.

Вместе с тем в "Астарте" подвели итоги уборочной кампании поздних культур-2023.

Сообщается, что агропредприятия холдинга собрали 200 тыс. тонн кукурузы с урожайностью 10,35 т/га (+16,2 % к 2022 году) и 2,2 млн тонн сахарной свеклы с урожайностью 57,61 т/га (+2,6 % к 2022 году).

В холдинге объяснили, что на продление срока уборки урожая повлияли несколько факторов, в том числе сложные погодные условия.

"Обильные и затяжные осадки в октябре-ноябре 2023 года привели к отсрочке уборки урожая и логистическим трудностям доставки сырья на перерабатывающие предприятия, а затем и к сбоям в ритмичности работы некоторых сахарных заводов и уменьшению их производительности", - отметили в компании.

Другим важным фактором, согласно сообщению, стало увеличение урожайности поздних культур – показатели урожайности кукурузы и сахарной свеклы стали самыми высокими за всю историю выращивания культур по холдингу.

В "Астарте" добавили, что аграрии продолжают активно готовиться к весенней посевной.

Справка:

"Астарта" – это публичная европейская компания, основанная в марте 1993 года Виктором Иванчиком. Кроме того, это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, ведущий социально-ответственный бизнес и производящий продовольственные товары с ориентацией на глобальные рынки. Основными направлениями деятельности агрохолдинга есть растениеводство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика.

Экспорт украинского сахара

Ранее сообщалось, что в 2023 году Украина заработала на экспорте сахара $390 млн, экспортировав 506 тыс. тонн продукции. Основным направлением украинского экспорта был рынок Европейского Союза, основными производителями и экспортерами – "Радехов-Сахар", "Укрпроминвест-Агро" и "Астарта".

Вместе с тем Евросоюз не очень доволен ростом экспорта украинского сахара – в декабре 2023 года польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу, утверждая, что это представляет угрозу для их бизнеса.

А в конце ноября-2023 французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.