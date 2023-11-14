У Байдена признали сложности с оказанием помощи Украине

Нежелание Палаты представителей США утвердить запрос администрации президента США Джо Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает "Укринформ".

"Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона. Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее", – отметил Салливан.

По его словам, правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями - как с демократами, так и республиканцами - чтобы доказать аргументы", - подчеркнул Салливан.

Комментируя ситуацию с поддержкой Украины, он отметил, что без утверждения нового масштабного пакета в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

"Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться", - отметил Салливан.

Он убежден, что в обеих палатах находится мощное большинство для того, чтобы принять запрос президента США.

Как отметил Салливан, "национальным интересам Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить стабильное финансирование для Израиля и Украины.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.