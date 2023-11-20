У Пентагоні "наскребли" військову допомогу Україні ще на $100 мільйонів: що увійшло до "міні-пакету"

Міністерство оборони США 20 листопада оголосило про новий пакет допомоги Україні для задоволення її критичних потреб у галузі безпеки та оборони на суму до 100 мільйонів доларів.

Як йдеться в повідомленні відомства, цей пакет є вже 51-м із серпня 2021 року, що виділяється з запасів американської армії за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена.

При цьому в Пентагоні наголошують, що в даному випадку йдеться фактично про допомогу, санкціоновану для України в рамках цього механізму ще в попередні роки: її вдалося виділити завдяки переоцінці колишніх постачань.

У цей пакет увійшли переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси до цього озброєння, артилерійські снаряди калібром 155 та 105 мм, протитанкові ракети TOW та переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Також США передадуть понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, спорядження для холодної погоди, запчастини та інше допоміжне обладнання.

Міноборони при цьому закликало американський парламент підтримати запит Байдена про додаткове фінансування військової допомоги Україні, наголосивши на важливості цієї "розумної інвестиції" у безпеку США.

"Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні", - зазначають у відомстві.

Допомога Україні під загрозою

Нагадаємо, що виділення подальшої допомоги США Україні зараз перебуває під загрозою. У жовтні Байден подав до Конгресу запит про виділення загалом 106 мільярдів доларів, у тому числі на допомогу Україні (61 мільярд), Ізраїлю, заходи з охорони кордонів в умовах напливу латиноамериканських мігрантів, а також на заходи військової співпраці з Великобританією та Австралією у Тихоокеанському регіоні.

Новопризначений спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, який представляє опозиційну Байдену Республіканську партію, виступив за окреме голосування за допомогою України та Ізраїлю.

2 листопада Палата представників схвалила законопроект, який передбачає військову допомогу лише Ізраїлю (на суму 14,3 мільярда доларів), проте його відмовився приймати Сенат, де більшість має Демократична партія, яка наполягає на плані Байдена.

В адміністрації президента США визнають, що небажання нижньої палати Конгресу затвердити запит Байдена щодо підтримки України ускладнює надання допомоги їй. У Пентагоні ж заявляли, що мають намір продовжувати надавати Україні військову допомогу, оскільки певні кошти на неї ще є, проте відповідні пакети будуть меншими.

14 листопада Палата представників схвалила законопроект про тимчасове фінансування уряду до 19 січня без фінансування підтримки як України, так і Ізраїлю, аби запобігти зупинці його роботи ("шатдауну"). 16 листопада його схвалив і Сенат. Питання ж про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, за даними телеканалу NBC News, у Конгресі хочуть вирішити до Різдва, тобто до кінця грудня.

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