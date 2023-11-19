Допомога Україні дозволяє США не відправляти на війну американських військових, - Байден

Підтримка України Сполученими Штатами дозволяє утримати американських військових від залучення до бойових дій у разі подальшого поширення російської агресії.

Про це йдеться у статті президента США Джо Байдена, опублікованій у Washington Post, де він проводить паралелі між діями бойовиків ХАМАС і російським диктатором Володимиром Путіним.

"І Путін, і ХАМАС борються за те, щоби стерти з карти сусідню демократію. І як Путін, так і ХАМАС сподіваються обрушити ширшу регіональну стабільність і інтеграцію і скористатися безладом, що виникне від цього", - зазначив очільник Білого дому.

Він наголосив, що США не може дозволити цьому статися і не дозволить заради власних інтересів національної безпеки та блага всього світу.

"Світ очікує від нас вирішення проблем сьогодення. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення лише зростуть.Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни Путіна. Тому наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція у власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра", - підкреслив Байден.

Очільник Білого дому зауважив, що США утримують американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину.

"Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі", - написав Байден.

Він нагадав, що Сполучені Штати роблять це не самі, а разом з 50 країнами, які надають Україні те, що їй потрібно для захисту.

"Наші партнери несуть значну частину економічної відповідальності за підтримку України. Ми також змогли об’єднати НАТО, що посилює нашу безпеку завдяки силі наших союзників, водночас чітко даючи зрозуміти, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію", - наголосив президент США.

За словами Байдена, в країнах Азії також підтримують Україну та прагнуть притягнути Путіна до відповідальності, оскільки розуміють, що стабільність у Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні невід’ємно пов’язані.

"Більше надії. Більше свободи. Менше люті. Менше образ. Менше війни. Ми не повинні втрачати нашу рішучість досягати цих цілей, тому що зараз найбільше потрібні чітке бачення, великі ідеї та політична сміливість. Це стратегія, яку моя адміністрація й надалі керуватимемось — на Близькому Сході, в Європі, в усьому світі. Кожен наш крок до цього майбутнього є прогресом, який робить світ безпечнішими", - резюмував Байден.

Раніше під час звернення до американського народу, Байден заявив, що якщо Путіну дозволити стерти незалежність України, то агресори у всьому світі захочуть зробити так само, нагадавши, що російський диктатор погрожує Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

Схожу думку висловив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав Конгрес США продовжувати військову допомогу Україні, оскільки в протилежному випадку є ризик нападу Росії на країни НАТО.

"Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок. І буде – вибачте, але ціна буде вищою", – сказав Зеленський, маючи на увазі положення про колективну оборону Альянсу.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.

Наразі нова фінансова допомога Україні від США відкладається до середини грудня, а можливо й ще на довший строк. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона передавати зброю, яка є життєво важливою для Києва.