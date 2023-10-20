США не дозволять терористам ХАМАС і тирану Путіну перемогти: що сказав Байден у зверненні до нації

Терористичну організацію ХАМАС та президента Росії Володимира Путіна об’єднує спільне прагнення знищити сусідній демократичний режим. Тому президент США Джо Байден направить до Конгресу "терміновий бюджетний запит" на допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це Байден сказав під час звернення до американського народу.

Він запевнив, що Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву, адже йдеться також і про питання національної безпеки США.

"Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців", – заявив президент США.

Байден також анонсував "терміновий бюджетний запит" до Конгресу для допомоги Україні та Ізраїлю. Він не озвучив розмір суми, але назвав її безпрецедентною.

"Це розумна інвестиція. Дивіденди від них слугуватимуть наступним поколінням американців. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирніший і процвітаючий світ для наших дітей і онуків", - заявив Байден.

Він також пояснив, що спільного у президента РФ Володимира Путіна та ХАМАСу.

"ХАМАС і Путін - це різні загрози, але вони мають багато спільного. Вони хочуть знищити сусідню демократію. ХАМАС оголосив своєю метою - знищення Ізраїлю та вбивство ізраїльтян. Тим часом Путін заперечує, що в України є право на державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну", – підкреслив Байден.

Він переконаний, що якщо Путіну дозволити стерти незалежність України, то агресори у всьому світі захочуть зробити так само. Байден нагадав, що російський диктатор погрожує Польщі, Литві, Латвії та Естонії.

"США не прагнуть до того, щоб американські війська воювали в Росії або проти Росії, але якщо б Росія атакувала будь-якого з американських союзників по НАТО, Штати захищали б кожен дюйм НАТО", - зазначив Байден.

Він наголосив, що українці перемагають на полі бою, а все, що потрібно — це допомогти їм зі зброєю.

"США не можуть дозволити і не дозволять таким терористам як ХАМАС і таким тиранам як Путін перемогти. Я цього не дозволю", - наголосив Байден.

Він додав, що США продовжить притягувати до відповідальності Іран, який підтримує Росію у війні проти України та ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Як пише Reuters з посиланням на джерело, запит президента США Джо Байдена на додаткові витрати у Конгресу включатиме $60 млрд для України та $14 млрд для Ізраїлю.

Раніше видання Bloomberg писало, що Байден пообіцяв підтримати Ізраїль після смертоносної атаки ХАМАСу та продовжувати надавати допомогу Україні. Він планує подати до Конгресу додатковий запит на суму приблизно 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю та Україні, а також фінансування безпеки кордонів країнам Індо-Тихоокеанського регіону.