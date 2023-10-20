США не позволят террористам ХАМАС и тирану Путину победить: что сказал Байден в обращении к нации

Террористическую организацию ХАМАС и президента России Владимира Путина объединяет стремление уничтожить соседний демократический режим. Поэтому президент США Джо Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" в помощь Украине и Израилю.

Об этом Байден сказал во время обращения к американскому народу.

Он заверил, что Вашингтон не намерен прекращать помощь Киеву, ведь речь идет также и о вопросах национальной безопасности США.

"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев", – заявил президент США.

Байден также анонсировал "срочный бюджетный запрос" в Конгресс для помощи Украине и Израилю. Он не озвучил размер суммы, но назвал ее беспрецедентной.

"Это разумная инвестиция. Дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и преуспевающий мир для наших детей и внуков", - заявил Байден.

Он также пояснил, что общего у президента РФ Владимир Путин и ХАМАС.

"ХАМАС и Путин - это разные угрозы, но у них много общего. Они хотят уничтожить соседнюю демократию. ХАМАС объявил своей целью - уничтожение Израиля и убийство израильтян. Между тем Путин отрицает, что у Украины есть право на государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – подчеркнул Байден.

Он убежден, что если Путину позволить стереть независимость Украины, то агрессоры во всем мире захотят поступить так же. Байден напомнил, что российский диктатор угрожает Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

"США не стремятся к тому, чтобы американские войска сражались в России или против России, но если бы Россия атаковала любого из американских союзников по НАТО, Штаты защищали бы каждый дюйм НАТО", - отметил Байден.

Он подчеркнул, что украинцы побеждают на поле боя, а все, что нужно, - это помочь им с оружием.

"США не могут разрешить и не разрешат таким террористам как ХАМАС и таким тиранам как Путин победить. Я этого не позволю", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что США продолжит привлекать к ответственности Иран, поддерживающий Россию в войне против Украины и ХАМАС в войне против Израиля.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, запрос президента США Джо Байдена на дополнительные расходы в Конгресс будет включать $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля.

Ранее издание Bloomberg писало, что Байден пообещал поддержать Израиль после смертоносной атаки ХАМАС и продолжать оказывать помощь Украине. Он планирует подать в Конгресс дополнительный запрос на сумму примерно 100 миллиардов долларов, включающий оборонную помощь Израилю и Украине, а также финансирование безопасности границ странам Индо-Тихоокеанского региона.