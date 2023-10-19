Зеленский провел разговор с Байденом: о чем именно ему рассказал

Президент Владимир Зеленский вечером 19 октября провел разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Как сообщил глава украинского государства в Telegram-канале, он поблагодарил президента США за "эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей".

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил за плодотворный, по его оценке, визит спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, в ходе которого были начаты продуктивные переговоры о путях использования замороженных российских активов.

Зеленский проинформировал о принятии Верховной Радой закона о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц, что было сделано "для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в Евросоюз".

"Отметил визит Джозефа Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских. Мы также обсудили следующие общие шаги в продвижении формулы мира. Я приветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", - добавил глава государства.

Как отметил Зеленский, Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в борьбе за свободу и против российской агрессии. Однако никакой информации о сказанном Байденом в сообщении нет.

В вечернем же видеообращении президент охарактеризовал разговор с Байденом как содержательный и союзнический, с сильным сигналом поддержки – "столько, сколько нужно, чтобы победить".

"Благодарен президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство – лидерство, которое помогает объединять мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах. Украинцы знают, насколько важно прочное единство в защите от террора, от агрессии. Единство здесь, в нашей стране. Единство в странах-партнерах, в том числе в Америке. Единство мира", - сказал он.

Зеленский повторил, что была обсуждена оборонная поддержка, и среди прочего то, что ракеты ATACMS могут помочь ускорить освобождение Украины от российских оккупантов, а также сохранение помощи США Украине в следующем году в виде "весомого пакета поддержки".