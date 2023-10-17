Договоренности выполняются. Зеленский подтвердил, что США передали ATACMS

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска используют для ударов по российским базам американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Зеленский отметил, что все договоренности, достигнутые с президентом США Джо Байденом выполняются.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", - сказал он.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Украина использовала для дальних ударов по российским позициям американские ракеты ATACMS, которые были доставлены тайно.

24 сентября после визита в США Зеленский объявил, что во время встреч с международными партнерами были приняты многочисленные важные решения, в частности в оборонной сфере. Он отметил, что новый пакет от США включает в себя образцы оружия, которые заявят сами о себе на поле боя, намекая на дальнобойные ракеты ATACMS.