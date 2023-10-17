США тайно передали Украине ракеты ATACMS, которые уже используются на поле боя - СМИ

17 октября в СМИ появилась информация о том, что Украина использовала для дальних ударов по российским позициям американские ракеты ATACMS, которые были доставлены тайно.

Об этом сообщают Politico и The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, в США надеются, что использование на поле боя данного оружия значительно повысит успехи украинской армии и увеличит способность наносить удары по российскому тылу во время важного контрнаступления.

"Украинские военные во вторник использовали предоставленные США ракеты большей дальности, чтобы нанести удар по девяти российским вертолетам на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил оружие в последние недели", - пишет Politico.

В издании добавляют, что президент Джо Байден затруднялся по доставке армейской тактической ракетной системе (ATACMS) из-за опасений эскалации конфликта. Передача указывает на то, что расчет администрации изменился после медленного украинского контрнаступления.

WSJ пишет, что Украина давно просила у США дальнобойные ракеты типа "земля-земля", которая может поражать цели далеко за российскими линиями фронта и может быть выпущена из систем Нимарс или высокомобильных артиллерийских реактивных систем.

Здесь также отметили, что по имеющейся информации, ATACMS хорошо справился с ударами по вражеским аэродромам и вертолетам вблизи временно оккупированного Луганска.

Напомним, согласно сообщению NBC News, президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

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