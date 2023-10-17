США таємно передали Україні ракети ATACMS, які вже використовуються на полі бою - ЗМІ

17 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна використала для дальніх ударів по російських позиціях американські ракети ATACMS, які були доставлені таємно.

Про це повідомляють Politico та The Wall Street Journal.

Згідно з повідомленням, у США сподіваються, що використання на полі бою даної зброї значно підвищить успіхи української армії та збільшить її здатність наносити удари по російському тилу під час важливого контрнаступу.

"Українські військові у вівторок використали надані США ракети більшої дальності, щоб завдати удару по дев’яти російським вертольотам на сході України після того, як Вашингтон таємно відправив зброю останніми тижнями", - пише Politico.

У виданні додають, що президент Джо Байден вагався щодо доставки армійській тактичній ракетній системі (ATACMS) через побоювання ескалації конфлікту. Передача вказує на те, що розрахунок адміністрації змінився після повільного українського контрнаступу.

WSJ пише, що Україна давно просила у США далекобійні ракети типу "земля-земля", яка може вражати цілі далеко за російськими лініями фронту і може бути випущена з систем Ніmars або високомобільних артилерійських реактивних системи.

Тут також зазначили, що за наявною інформацією, ATACMS добре впорався з ударами по ворожих аеродромах і вертольотах поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Нагадаємо, згідно з повідомленням NBC News, президент Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

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