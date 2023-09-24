Заявлять самі про себе: Зеленський про нову зброю від США

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що минулий тиждень був дуже продуктивним. Він підкреслив, що під час зустрічей з міжнародними партнерами було прийнято численні важливі рішення, зокрема в оборонній сфері. Він зазначив, що новий пакет від США включає в себе зразки зброї, які заявлять самі про себе на полі бою.

Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", - сказав Зеленський.

Наразі не зрозуміло, чи можна вважати, що президент цими словами підтвердив заяви американських ЗМІ, згідно з якими президент Джо Байден начебто пообіцяв Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні надати невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні, проте не уточнив ні їх кількість, ні час, коли вони будуть надані.

Водночас, Зеленський назвав "абсолютною фантастикою" і те, що Україна та США домовилися про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО.

Це було абсолютною фантастикою ще недавно. Але стане реальністю. Це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. (…) Маємо чітку перспективу – те, про що вже домовились, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій", - зауважив він.

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав США а 21 вересня прибув до Вашингтона в рамках свого другого візит до США після початку повномасштабної війни.

Там він, серед іншого, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.