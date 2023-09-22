Зеленський і Трюдо підписали розширену угоду про вільну торгівлю

22 вересня під час візиту до Канади президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали в Оттаві оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це Трюдо повідомив під час спільної прес-конференції.

У розширену угоду були внесені додаткові позиції, спрямовані на подальшу лібералізацію інвестицій та розширення можливостей торгівлі. Зокрема, були розглянуті та включені в угоду пункти, що стосуються експорту послуг.

Ця угода надає доступ канадським компаніям на український ринок.

В Офісі президента додали, що оновлена угода сприятиме створенню сприятливого клімату для розвитку економічних відносин між Україною та Канадою. Вона сприяє інвестиціям, розвитку ключових галузей, системним реформам та підвищенню конкурентоспроможності обох країн.

Основною метою цієї угоди є формування розвинутої ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів та підвищення загального добробуту населення.

Окрім цього, також було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ "Укргідроенерго" та канадською компанією "Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед" у сфері будівництва гідроелектростанцій в Україні. Цей меморандум відкриває перспективи співпраці між двома компаніями, та надасть можливість "Ейкону" приймати участь в проектах будівництва Канівської та Каховської гідроелектростанцій.

Даний меморандум підписали Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота та засновник і голова "Ейкон Груп Інкорпорейтед" Джон М. Бек.

Нагадаємо, прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року.