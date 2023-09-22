Зеленский и Трюдо подписали расширенное соглашение о свободной торговле

22 сентября во время визита в Канаду президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали в Оттаве обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом Трюдо сообщил в ходе совместной пресс-конференции.

В расширенное соглашение были внесены дополнительные позиции, направленные на дальнейшую либерализацию инвестиций и расширение торговых возможностей. В частности, были рассмотрены и включены в соглашение пункты, касающиеся экспорта услуг.

Это соглашение предоставляет доступ канадским компаниям на украинском рынке.

В Офисе президента добавили, что обновленное соглашение будет способствовать созданию благоприятного климата для развития экономических отношений между Украиной и Канадой. Она способствует инвестициям, развитию ключевых отраслей, системным реформам и повышению конкурентоспособности обеих стран.

Основной целью этого соглашения является формирование развитой рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами и повышением общего благосостояния населения.

Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО "Укргидроэнерго" и канадской компанией "Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед" в сфере строительства гидроэлектростанций в Украине. Этот меморандум открывает перспективы сотрудничества между двумя компаниями и позволит "Эйкону" принимать участие в проектах строительства Каневской и Каховской гидроэлектростанций.

Данный меморандум подписали Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и основатель и глава "Эйкон Групп Инкорпорейтед" Джон М. Бек.

Напомним, премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что действовало с 2017 года.