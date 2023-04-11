Україна та Канада укладуть оновлену угоду про вільну торгівлю: що зміниться

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року. Про це повідомляють пресслужба українського уряду та Міністерство економіки.

"За своїм змістом оновлена угода є винятковою, адже сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. У відкритті ринків з Канадою ми переходимо на принцип роботи "дозволено все, що не заборонено", - відзначив Шмигаль.

Як вказала міністр економіки Юлія Свириденко, такий ліберальний метод застосовуватиметься в сферах інвестицій та послуг: угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг.

Окремо в угоді були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах. Як наголосила віце-прем'єрка, повноцінне регулювання інвестицій в рамках угод про вільну торгівлю є новою тенденцією в економічному світі.

"Такий підхід дозволяє об’єднати свободу здійснення підприємницької діяльності як доступ на ринок і гарантії захисту інвестиційного капіталу. У нашій угоді ми це робимо самою сучасною мовою і даємо можливість не лише канадським компаніям інвестувати в Україну, але і розвивати міжнародну присутність українського бізнесу", - зазначила вона.

Крім цього, український бізнес тепер зможе здійснювати безмитний експорт в Канаду продукції, навіть якщо її складові мають походження з країн Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Як вказують в уряді, такий підхід заохочуватиме іноземний бізнес створювати виробництва в Україні.

Також в рамках цього документу Україна і Канада уклали угоду з цифрової торгівлі. За словами Шмигаля, для України, яка є одним з лідерів ІТ-сектору в Європі, це відкриває чудові можливості. Це вже друга для України угода про цифрову торгівлю (після Великої Британії в березні цього року).

"Такі цифрові угоди орієнтовані передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому і мають зменшити перешкоди для українського бізнесу в участі у глобальній цифровій торгівлі. Цифрова угода з Канадою гарантує свободу транскордонної передачі інформації, свободу вибору місця розташування обладнання, свободу вихідного коду, а також відкритий доступ до інтернету", - пояснила Свириденко.

Крім того документ регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, питання торгівлі та гендеру, торгівлю та малих і середніх підприємств, торгівлі та корінних народів: вперше в торгових угодах відзначається особливе місце Криму, кримських татар, кримчаків та караїмів.

Угода також включатиме оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

"Зараз питання репутації, цінностей, захисту довкілля і сталого розвитку виходять на перший план у міжнародній економіці. Якщо ви хочете продати свій товар чи отримати інвестиції, ви повинні засвідчити, що дотримуєтеся найкращих стандартів ESG. Відповідні розділи в угоді чітко засвідчують, що ми з Канадою однаково ставимося до цих питань. А отже це додаткова реклама українського бізнесу", - зазначила Свириденко.

Вона вказала, що угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою має допомогти Україні укласти подібні угоди й з іншими країнами, оскільки має в своїй основі ті самі принципи, які були використані в Тихоокеанській угоді про вільну торгівлю, яка об’єднує Канаду, Австралію, Бруней, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур та В’єтнам, а також в оновленій угоді про Північно-Американську ЗВТ між США, Мексикою і Канадою.

"Міністерство економіки вже розробило проект акту про офіційні переговори про приєднання до Тихоокеанської угоди. Тепер наша мета – отримати в червні рішення країн-учасниць про розгляд заявки України. Завдяки модернізованій угоді ми отримаємо з боку Канади не лише політичну, а і експертну підтримку нашій заявці", - додала міністерка.