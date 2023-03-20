Велика Британія підписала з Україною угоду про цифрову торгівлю: що вона передбачає

Велика Британія та Україна 20 березня підписали угоду про цифрову торгівлю, яка має покращити торговельні та інвестиційні відносини між країнами.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Відповідно до досягнутих домовленостей, Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг Великобританії, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Український бізнес зможе дешевше торгувати з Британією за допомогою електронних транзакцій, підписів та контрактів.

"Ця угода про цифрову торгівлю демонструє, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі, незважаючи на всі виклики війни. Угода про цифрову торгівлю між Україною та Великобританією закріпила основні свободи торгівлі цифровими товарами та послугами. Україна вважає, що відкриті та вільні рамки для цифрової економіки є найкращою інвестицією в розвиток, орієнтованою на майбутнє", — прокоментувала угоду міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше сторони вже домовилися про скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі, а згодом також погодили спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Таким чином, як підкреслили в уряді Великої Британії, угодою про цифрову торгівлю країни підтвердили свій намір і надалі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

Зауважимо, що Україна стала другою після Сінгапуру країною світу, що підписала таку угоду з Лондоном.

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