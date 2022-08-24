Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю

Міністерство цифрової трансформації, Міністерство економіки України та Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії розпочали роботу над створенням тексту угоду про цифрову торгівлю між Україною та Великобританією.

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Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Україна стане другою після Сінгапуру країною світу, що підпише таку угоду з Лондоном. В Мінцифри зазначають, що завдяки співпраці вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією. Основні напрямки угоди:

фінансові технології і платіжні системи;

відкриті цифрові ринки;

технічне співробітництво.

"Для України така угода сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера. А також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес", — резюмували в Мінцифри.

Мінцифри повідомило про наміри підписати угоду про цифрову торгівлю з Великобританіє в момент, коли до Києва прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

В ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що Велика Британія передасть Україні новий паке військової допомоги, загальною вартістю 54 млн фунтів ($63,5 млн). За даними канцелярії прем'єр-міністра, він включає також ракетні системи та 850 мікродронів Black Hornet.

Джерело фото: ua.depositphotos.com