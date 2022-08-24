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Украина и Великобритания подпишут соглашение о цифровой торговле

Украина и Великобритания подпишут соглашение о цифровой торговле

Министерство цифровой трансформации, Министерство экономики Украины и Министерство внешней торговли Великобритании приступили к созданию текста соглашения о цифровой торговле между Украиной и Великобританией.

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Украина станет второй после Сингапура страной мира, которая подпишет такое соглашение с Лондоном. В Минцифре отмечают, что благодаря сотрудничеству удастся развить цифровую торговлю и инновации между Украиной и Великобританией. Основные направления сделки:

  • финансовые технологии и платежные системы;
  • открытые цифровые рынки;
  • техническое сотрудничество.

"Для Украины такое соглашение будет способствовать участию в глобальной экономике и окажет положительное влияние на имидж нашего государства как торгового партнера. А также повысит доверие к украинскому бизнесу, позволит привлекать инвестиции и развивать малый и средний бизнес", — резюмировали в Минцифры.

Минцифры сообщило о намерениях подписать соглашение о цифровой торговле с Великобританией в момент, когда в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи, общей стоимостью 54 млн фунтов ($63,5 млн). По данным канцелярии премьер-министра, он включает в себя также ракетные системы и 850 микродронов Black Hornet.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан