Джонсон приехал в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа без анонсирования прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Происходящее в Украине имеет значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина выиграет эту войну", - написал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании встретился с президентом Владимиром Зеленским. О дальнейших планах Джонсона пока не сообщается.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал приезд британского партнера: "Великобритания и премьер Джонсон сделали очень многое для поддержки Украины в противостоянии с РФ. Мы совместно приближаем победу в битве за ценности и свободу".

Отметим, что Джонсон был одним из первых мировым лидером, который приехал в Украину после полномасштабного вторжения. В своем выступлении ко Дню независимости Владимир Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны Великобритания стала одним из важнейших партнеров Украины.

"Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо более понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали на русском языке", - сказал президент.

Напомним, также 24 августа Лондон вместе с норвежскими партнерами договорились совместно поставлять микродроны Teledyne Flir Black Hornet Украине для помощи в войне с Россией. Военные эксперты отмечают, что микродроны буквально могут залететь к врагу через щель. Эти дроны называют "насекомыми", ведь их почти невозможно увидеть и услышать.

Как объяснил Джонсон, эту помощь Великобритания включила в новый пакет, общей стоимостью 54 млн фунтов ($63,5 млн). По данным канцелярии премьер-министра, он включает в себя также ракетные системы и 850 микродронов Black Hornet.