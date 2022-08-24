Джонсон приїхав у Київ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 24 серпня без анонсування прибув до Києва. Про це він повідомив у Twitter.

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"Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Великобританія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна виграє цю війну", - написав Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про подальші плани Джонсона поки що не повідомляється.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував приїзд британського партнера: "Велика Британія та прем‘єр Джонсон зробили дуже багато для підтримки України у протистоянні з рф. Ми спільно наближаємо перемогу у битві за цінності і свободу".

Зазначимо, що Джонсон був одинм із перших світових лідерів, який приїздив до України після повномасштабного вторгнення. У своїй промові до Дня незалежності Володимир Зеленський зазначив, що за час великомасштабної війни Великобританія стала одним із найважливіших партнерів України.

"Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить англійською, ніж убивці, ґвалтівники та мародери, які все це робили російською мовою", - сказав президент.

Нагадаємо, також 24 серпня Лондон разом з норвезьскими партнерами домовилися спільно постачатимуть мікродрони Teledyne Flir Black Hornet Україні для допомоги у війні з Росією. Військові експерти зазначають, що мікродрони буквально можуть залетіти до ворога через шпарину. Ці дрони називають "комахами", адже їх майже неможливо побачити та почути.