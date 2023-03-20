Великобритания подписала с Украиной соглашение о цифровой торговле: что оно предусматривает

Великобритания и Украина 20 марта подписали соглашение о цифровой торговле, которое должно улучшить торговые и инвестиционные отношения между странами.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Согласно достигнутым договоренностям, Украина получит гарантированный доступ к финансовым услугам Великобритании, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес сможет дешевле торговать с Британией посредством электронных транзакций, подписей и контрактов.

"Это соглашение о цифровой торговле демонстрирует, что работающие в Украине украинские IT-компании пользуются спросом во всем мире, несмотря на все вызовы войны. Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией закрепило основные свободы торговли цифровыми товарами и услугами. Украина считает, что открытые и свободные рамки для цифровой экономики - лучшая инвестиция в развитие, ориентированная на будущее", - прокомментировала соглашение министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а затем согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.

Таким образом, как подчеркнули в правительстве Великобритании, соглашение о цифровой торговле страны подтвердили свое намерение и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.

Отметим, что Украина стала второй после Сингапура страной мира, подписавшей такое соглашение с Лондоном.

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