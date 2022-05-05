Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице и других товаров.

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Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

"Благодаря этому украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь идет речь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, этот шаг будет способствовать развитию украинского производства и увеличит поступление валютной выручки.

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% и составил $2,2 млрд. Причем особенно активизировался экспорт (+62%), достигший объема более, чем в $1 млрд.

Напомним, что ранее Еврокомиссия решила на год отменить все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также остановить действие антидемпинговых тарифов – мер, которые государства применяют для развития собственных производителей посредством таможенных ограничений для импортеров.