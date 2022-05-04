- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Набережную в Василькове назовут в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона
Политик первым среди европейских лидеров решил предоставить Украине военную помощь.
В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook.
"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет иметь имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонса, как он себя называет BORISJOHNSONUK", — говорит мэр Василькова.
Она добавила, что именно Борис Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление Украины и народа победить российского захватчика.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая обратился (онлайн) к Верховной Раде. Он выразил слова поддержки Украине в войне против РФ и сообщил о новой военной помощи.