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Набережную в Василькове назовут в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона

Набережную в Василькове назовут в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона
Фото: Мэр Василькова Наталья Баласинович

Политик первым среди европейских лидеров решил предоставить Украине военную помощь.

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В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook. 

"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет иметь имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонса, как он себя называет BORISJOHNSONUK", — говорит мэр Василькова. 

Она добавила, что именно Борис Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление Украины и народа победить российского захватчика.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая обратился (онлайн) к Верховной Раде. Он выразил слова поддержки Украине в войне против РФ и сообщил о новой военной помощи. 