В Раде выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая обратился (онлайн) к Верховной Раде. Он выразил слова поддержки Украине в войне против РФ и сообщил о новой военной помощи.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как ранее анонсировало британское правительство, Джонсон объявил о новом оружии и средствах защиты на 300 млн фунтов, включая радары для антиартиллерии.

"Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не стоит против моральной силы народа, решившего быть свободным", — сказал Джонсон.

Он отметил, что Великобритания "гордится быть среди друзей Украины в это время".

Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы, премьер-министр с уверенностью сказал: "Украина победит!"

Выступление перед украинскими депутатами стало ответом на историческое обращение президента Владимира Зеленского к британской Палате общин в марте 2022 года.

Кроме того, власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone. Военные чиновники и аналитики считают, что артиллерия, которая поступает в Украину от западных стран, изменит ход войны с Россией.