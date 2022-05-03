У Раді виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня звернувся (онлайн) до Верховної Ради. Він висловив слова підтримки Україні у війні проти РФ і повідомив про нову військову допомогу.

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Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Як раніше анонсував британський уряд, Джонсон оголосив про нову зброю та засоби захисту на 300 млн фунтів, включаючи радари для антіартилерії.

"Це зіркова година України, епічна глава вашої національної історії, яку пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не вартує проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним", — сказав Джонсон.

Він зазначив, що Великобританія "пишається бути серед друзів України в цей час".

Крім слів підтримки і нового пакету військової допомоги, що включає ракети, радари контрбатарейної боротьби, прем'єр-міністр впевнено сказав: "Україна переможе!"

Виступ перед українськими депутатами став відповіддю на історичне звернення президента Володимира Зеленського до британської Палати громад у березні 2022 року.

Крім того, влада Великобританії шукає способи постачання протикорабельних ракет в Україну, включаючи передачу своїх ракет Brimstone. Військові чиновники та аналітики вважають, що артилерія, яка надходить в Україну від західних країн, змінить хід війни з Росією.