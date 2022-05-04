Набережну у Василькові назвуть на честь британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона

Політик першим серед європейських лідерів вирішив надати Україні військову допомогу.

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У Василькові набережна на річці Стугна носитиме ім'я прем'єра Британії Бориса Джонсона. Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook.

"Наша нова набережна на річці Стугна, урочисто відкрита у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонса, як він себе називає BORISJOHNSONUK", — каже мер Василькова.

Вона додала, що саме Борис Джонсон першим із європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримав прагнення України та народу перемогти російського загарбника.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня звернувся (онлайн) до Верховної Ради. Він висловив слова підтримки Україні у війні проти РФ та повідомив про нову військову допомогу.