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В Василькове в результате ракетного удара российских войск почти разрушен аэродром

В Василькове в результате ракетного удара российских войск почти разрушен аэродром

В Василькове на Киевщине враг уничтожил аэродром: выведена из строя взлетно-посадочная полоса, уничтожен склад боеприпасов.

12 марта около 7 утра российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Васильков Киевской области. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.

По ее словам, в результате ракетных ударов уничтожена взлетно-посадочная полоса и почти полностью вообще аэродром.

“Сдетонировал склад с боеприпасами. Они до сих пор взрываются, поскольку одна из ракет попала именно в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами”,  сообщила Баласинович.

Мэр города призвала местных жителей оставаться дома, не выходить без необходимости на улицу – в городе сейчас опасно.

Напомним, утром 12 марта в Василькове после авиаудара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.