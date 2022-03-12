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В Василькове в результате ракетного удара российских войск почти разрушен аэродром
В Василькове на Киевщине враг уничтожил аэродром: выведена из строя взлетно-посадочная полоса, уничтожен склад боеприпасов.
12 марта около 7 утра российские оккупанты нанесли очередной удар по городу Васильков Киевской области. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.
По ее словам, в результате ракетных ударов уничтожена взлетно-посадочная полоса и почти полностью вообще аэродром.
“Сдетонировал склад с боеприпасами. Они до сих пор взрываются, поскольку одна из ракет попала именно в склад. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами”, — сообщила Баласинович.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мэр города призвала местных жителей оставаться дома, не выходить без необходимости на улицу – в городе сейчас опасно.
Напомним, утром 12 марта в Василькове после авиаудара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.