У Василькові внаслідок ракетного удару російських військ майже зруйновано аеродром

У Василькові на Київщині ворог знищив аеродром: виведено з ладу злітно-посадкову смугу, знищено склад боєприпасів.

12 березня близько 7 ранку російські окупанти завдали черговий удар по місту Васильків Київської області. Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович.

За її словами, внаслідок ракетних ударів знищено злітно-посадкову смугу і майже повністю взагалі аеродром.

“Здетонував склад з боєприпасами. Вони досі вибухають, оскільки одна з ракет влучила саме у склад. Також знищено склад з паливно-мастильними матеріалами”, — повідомила Баласинович.

Мер міста закликала місцевих жителів залишатися вдома, не виходити без потреби на вулицю — у місті зараз небезпечно.

Нагадаємо, вранці 12 березня у Василькові після авіаудару загорілась нафтобаза. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.