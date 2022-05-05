Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти

Український бізнес зможе збільшити експорт товарів із високою доданою вартістю. Насамперед йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю та інші товари.

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Україна та Великобританія юридично закріпили скасування ввізного мита та тарифних квот у двосторонній торгівлі. Про це повідомили у Мінекономіки України

Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

"Завдяки цьому український бізнес у перспективі зможе збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Насамперед йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії", - йдеться у повідомленні відомства.

Таким чином, цей крок сприятиме розвитку українського виробництва та збільшить надходження валютної виручки.

Зазначимо, що у 2021 році товарообіг між Україною та Великобританією зріс майже на 57% і склав $2,2 млрд. Причому особливо активізувався експорт (+62%), що досяг обсягу більш ніж у $1 млрд.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія вирішила на рік скасувати всі мита та квоти на український експорт, а також зупинити дію антидемпінгових тарифів – заходів, які держави застосовують для розвитку власних виробників за допомогою митних обмежень для імпортерів.