Великобританія та Японія узгодять зниження енергопостачання з РФ

На зустрічі в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та глава уряду Японії Фуміо Кісіда обговорять можливість знизити залежність від постачання російських енергоносіїв. Про це повідомляє сайт британського прем’єра.

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"Очікується, що Великобританія та Японія узгодять спільні дії, щоб допомогти ключовим економікам знизити залежність від російських постачань енергоносіїв", - йдеться у повідомленні.

Лідери також обговорять можливість чинити максимальний тиск на режим президента РФ Путіна та підтримувати Україну.

Джонсон та Кісіда планують узгодити оборонну угоду.

"Великобританія стане першою європейською країною, яка уклала таку угоду з Японією", - заявили на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, 30 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони обговорили низку питань, включаючи зусилля по припиненню війни.

Зазначимо, що Лондон продовжить постачання Україні озброєння, зокрема важкого.