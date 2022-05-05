Великобритания и Япония согласуют снижение энергопоставок из РФ

На встрече в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии Фумио Кисида обсудят возможность снизить зависимость от поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает сайт британского премьера.

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"Ожидается, что Великобритания и Япония согласуют совместные действия, чтобы помочь ключевым экономикам снизить зависимость от российских поставок энергоносителей", - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудят возможность оказывать максимальное давление на режим президента РФ Путина и поддерживать Украину.

Джонсон и Кисида планируют согласовать оборонное соглашение.

"Великобритания станет первой европейской страной, заключившей такое соглашение с Японией", - заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны.

Отметим, что Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого.