Зеленський прибув до США: зустрінеться з Байденом і візьме участь у Генасамблеї ООН

18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до США з візитом. Він планує провести зустрічі з президентом США Джо Байденом, лідерами Конгресу та військовим керівництвом, а також взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН та Саміті цілей сталого розвитку і Раді Безпеки.

Про це Зеленський повідомив у Тelegram і додав, що в нього вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. Також він планує зустрітися з американським бізнесом, журналістами і громадою.

Одразу після прибуття президент відвідав військовий госпіталь в Балтіморі, де зустрівся з українськими військовими, які проходять лікування та реабілітацію в США. Зеленський сказав, що вони є героями України і що їхня боротьба за свободу та незалежність надихає весь світ.

Основними темами візиту Зеленського стануть продовження військової та фінансової допомоги Україні, а також посилення санкцій проти Росії.

За його словами, територіальна цілісність держави є ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. Він закликав ООН повернути цьому принципу повну силу, зруйновану російським вторгненням та збільшити свої можливості для зупинки агресій та запобігання їм.

"Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", - сказав президент.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, офіційно підтвердив, що зустріч між президентом США Джо Байденом і його українським колегою Володимиром Зеленським відбудеться в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

Варто зауважити, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на засіданні 23 лютого, перед річницею повномасштабного російського вторгнення, схвалила резолюцію про принципи Статуту ООН, які лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.