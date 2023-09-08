В Офісі президента заявили, що ООН перетворилася на головного лобіста військових злочинців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Організація Об'єднаних Націй перетворилася на головного лобіста Росії та політичного режиму, встановленого у ній Володимиром Путіним. Про це він написав англійською у своєму Twitter.

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"Хто міг припустити, що ООН перетвориться на головних лобістів військових злочинців? Нагадування. Ввівши санкції за порушення міжнародного права, західні країни надіслали чіткий сигнал російській еліті: Росія з Путіним не має майбутнього, Росія після Путіна матиме шанс", - зазначив Подоляк.

За його оцінкою, лобіюючи ідею зняття санкцій з Росії за експорт краденого зерна у розпал повномасштабної війни, керівництво ООН хоче продовжити життя путінського режиму та "визнати ракетні удари ефективним інструментом досягнення політичних цілей".

"Цікавий сигнал світові XXI століття. Жодна з цих абсурдних ідей не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України. Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Раді безпеки ООН отруює організацію загалом", - наголосив представник ОП.

Who could have imagined that the #UN would turn into the main lobbyists of war criminals? A reminder. By imposing sanctions for violations of international law, Western countries sent a clear message to Russian elites: #Russia with #Putin has no future; Russia after Putin will… pic.twitter.com/VMRyJyUY0U — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

Зазначимо, що раніше німецьке видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 серпня відправив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову листа, в якому повідомив, що ООН готова піти на виконання всіх умов Росії для відновлення "зернової угоди", яка гарантувала вільний прохід суден Чорним морем у порти на узбережжі Одеської області.

Серед пропозицій ООН згадано скасування санкцій Європейського союзу проти відключеного від системи SWIFT Россільгоспбанку, страхування за участю великої страхової компанії Lloyd's російських вантажних кораблів від потенційних українських атак у Чорному, а також повністю підконтрольному РФ наразі Азовському морі.

Також Гутерріш запропонував сприяння частковому поверненню заморожених активів російських виробників добрив та дозвіл на швартування в портах ЄС російських кораблів із продовольством та добривами.

Генсек ООН також заявив, що представники організації вже нібито провели відповідні переговори з Європейською комісією та владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів. За даними Bild, Росія зараз вивчає пропозицію ООН.

Чому "зернова угода" не працює

Нагадаємо, що термін дії Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла безпечний прохід суден у три українські порти, завершився 17 липня через відмову продовжувати її з боку Росії.

РФ, зокрема, вимагала для продовження "зернової угоди" забезпечити доступ Россільгоспбанку до міжнародної системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. 17 липня Гутерріш заявив, що як посередник запропонував все ж дозволити дочірній компанії банку відновити доступ до SWIFT через спеціальний механізм платежів через американський банк JP Morgan, проте ця пропозиція була проігнорована Росією.

19 липня Путін заявив, що його країна "безумовно, розгляне можливість повернутися" до цієї угоди, але тільки за умови, якщо будуть у повному обсязі враховані, "а головне - реалізовані, саме реалізовані" всі без винятку раніше узгоджені принципи участі Росії в цій угоді. Зокрема, він вимагає термінового підключення до SWIFT фінансових організацій, які обслуговують експорт зерна з РФ.

До цього ж російська влада багаторазово публічно скаржилася на неврахування її вимог при функціонуванні "зернової угоди", проте неодноразово погоджувалися на продовження її дії, що дозволило зрештою збільшити її термін із початкових чотирьох місяців до одного року.

Надалі активні спроби повернути РФ у "зернову угоду" робила Туреччина, яка є однією із сторін договору як з Україною та ООН, так і з Росією та ООН, та особисто її президент Реджеп Тайіп Ердоган, проте вони поки не принесли результату. Турецький лідер навіть відвідував 4 вересня Росію, де зустрічався з Путіним і обговорював цю тему, проте про будь-яку домовленість так і не було оголошено.