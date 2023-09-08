Піддаються шантажу. В ООН готові скасувати основні санкції проти РФ в обмін на "зернову угоду"

Організація Об'єднаних Націй (ООН) робить усе можливе, щоб відновити “зернову угоду”, оскільки майже три відсотки (а це 725 000 тонн) від нині припиненого експорту зерна йшли на користь Всесвітньої продовольчої програми ООН. Як повідомляє BILD , організація готова прийняти всі вимоги Росії та зняти санкції, щоб відновити угоду.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Журналісти видання посилаються на секретний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від 28 серпня. Також вони вважають, що домовити про такі поступки політики могли на саміті БРІКС 24 серпня в Йоханнесбурзі.

У листі Гутерріш пропонує Лаврову чотири конкретні пункти угоди між ООН і Російською Федерацією, яка має призвести до відновлення Чорноморської ініціативи. За інформацією BILD, керівництво Росії уважно вивчає пропозиції ООН і поки не погодилося на них, оскільки в Кремлі вважають пропозиції "занадто гарними, щоб бути правдою" і сумніваються в технічній можливості здійснення оголошених послаблень.

Усі чотири пункти є дуже важливими, оскільки їх реалізація виконає усі вимоги терористичного режиму Володимира Путіна.

Державному банку РФ дозволять повернутися до SWIFT

У першому пункті Гутерріш пропонує скасувати фінансові санкції, запроваджені ЄС проти "Російського аграрного банку" (РАБ) у червні 2022 року. Зокрема, для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA", який буде обмінюватися повідомленнями з глобальними фінансовими установами через SWIFT.

Простіше кажучи, очільник ООН хоче активувати фейковий банк, який обійде санкції ЄС проти російських банків.

При цьому, в ООН вже не вперше говорять про перепідключення російських банків SWIFT. За день до виходу РФ із "зернової угоди" Гутерріш запропонував Кремлю підключити "Россільгоспбанк" до системи SWIFT в обмін на продовження зернової ініціативи.

ООН пропонує застрахувати російські кораблі від українських атак

Під другому пункті Гутерріш пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях.

Глава ООН пише, що фінансована ООН страхова кампанія для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd's (британський страховик суден) протягом 4-6 тижнів.

Гутерріш обіцяє Лаврову, що ООН підтримуватиме страхування, щоб підкреслити важливість російського експорту для глобальної продовольчої безпеки та збільшити кількість учасників ринку з кінцевою метою зниження витрат на страхування для зменшення російських експортерів.

Росії можуть повернути заморожені активи

Під третім пунктом Гутерріш пропонує Лаврову допомогти режиму Путіна повернути заморожені санкціями активи в ЄС. Він пише, що ООН може продовжувати допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі.

Гутерреш пропонує працювати з відповідними національними органами влади та органами ЄС для встановлення відповідних винятків на основі російського спуску, з переліком конкретних рахунків та активів.

Нещодавно Росія сама пропонувала країнам Заходу обміняти заблоковані активи їхніх інвесторів у країні на деякі російські активи, заморожені Заходом.

Російським кораблям дозволять заходити в порти європейських країн

У пункті 4 Гутерріш пропонує дозволити доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи.

Він пиши, що в ООН готові вивчити подальші варіанти полегшення доступу російських кораблів до портів ЄС, включаючи спрощені процедури видачі відповідних дозволів.

Посилаючись на власні джерела, BILD повідомляє, що Комісія ЄС у Брюсселі багатозначно заявила, що санкції ЄС передбачають можливість винятків, щоб дозволити російським кораблям доступ до портів ЄС, якщо це необхідно для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, включаючи пшеницю та добрива.

Видання також посилається на українських високопосадовців, які повідомили, що пропозиції Гутерріша є неймовірною образою для України та стануть нагородою Путіну за його війну. При цьому український уряд за жодних обставин не повернеться до зернової угоди з Росією за цих умов.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також неодноразово заявляв, що Україна має пом'якшити свою переговорну позицію щодо Росії, а країни ЄС повинні піти на поступки в переговорах щодо відновлення угоди та експортувати більше зерна в Африку, а не в Європу.

Додамо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що послаблювати санкції проти Росії в обмін на відновлення "зернової угоди" є неправильним.