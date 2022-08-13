Балтика може стати внутрішнім морем НАТО. Прохід російським кораблям буде закрито

Після вступу до НАТО Естонія та Фінляндія мають намір інтегрувати берегову оборону, здатну закрити російським кораблям вихід у Балтійське море та зробити його внутрішнім морем НАТО, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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За його словами, інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дасть змогу закрити Фінську затоку для російських військових кораблів.

Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем альянсу", – заявив міністр, зазначивши, що дальність польоту естонських і фінських ракет більша за ширину Фінської затоки.

Сторони досягли домовленості під час візиту до Фінляндії, що відбувся напередодні, і зустрічі з фінським колегою Антті Кайкконеном.

Певкур повідомив, що восени минулого року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear для придушення морських цілей. Дальність польоту ракет становить 290 км. Вони здатні завдавати ураження по цілях у будь-якому місці узбережжя Фінляндії у Фінській затоці.

Водночас протикорабельна ракета (МТО 85М) ВМС Фінляндії має дальність польоту понад 100 кілометрів, вона оснащена пошуковою радіолокаційною голівкою і фіни здатні тримати під контролем акваторію аж до північного узбережжя Естонії.

Естонські та фінські ракети будуть здатні тримати під контролем всю Фінську затоку.

Він також повідомив, що найближчими тижнями в Естонії буде створено штаб-квартиру нової дивізії НАТО з дислокацією в республіці. Дивізія складатиметься із п'яти бригад. Естонія виділяє дві бригади, одну – Великобританія.

У разі потреби інші союзники НАТО направлять до Естонії ще дві бригади.

"Скільки солдатів постійно перебуватимуть в Естонії, поки що невідомо, оскільки країни НАТО переформовують свої війська… Ми не лише створимо дивізійну структуру, а й складемо нові плани оборони Естонії та Балтії ", – сказав міністр оборони.

Естонія також купує в США протитанкові ракети, нові ракети берегової оборони, ракетні установки "Хаймарс" та інші.

Нагадаємо, кілька днів тому Президент США Джо Байден підписав документи, які ратифікують з боку Вашингтона вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Урочисту церемонію підписання транслював сайт Білого дому.