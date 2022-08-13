Балтика может стать внутренним морем НАТО. Проход российским кораблям будет закрыт

После вступления в НАТО Эстония и Финляндия намерены интегрировать береговую оборону, способную закрыть российским кораблям выход в Балтийское море и сделать его внутренним морем НАТО, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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По его словам, интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса", – заявил министр, отметив, что дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

Стороны достигли договоренности во время состоявшегося накануне визита в Финляндию и встречи с финским коллегой Антти Кайкконеном.

Певкур сообщил, что осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для подавления морских целей. Дальность полета ракет составляет 290 км. Они способны наносить поражение по целям в любом месте побережья Финляндии в Финском заливе.

В то же время, противокорабельная ракета (МТО 85М) ВМС Финляндии имеет дальность полета более 100 км, она оснащена поисковой радиолокационной головкой и финны способны держать под контролем акваторию вплоть до северного побережья Эстонии.

Эстонские и финские ракеты будут способны контролировать весь Финский залив.

Он также сообщил, что в ближайшие недели в Эстонии будет создана штаб-квартира новой дивизии НАТО с дислокацией в республике. Дивизия будет состоять из пяти бригад. Эстония выделяет две бригады, одну – Великобритания.

В случае необходимости другие союзники НАТО направят в Эстонию еще две бригады.

"Сколько солдат будут постоянно находиться в Эстонии, пока неизвестно, поскольку страны НАТО переформовывают свои войска… Мы не только создадим дивизионную структуру, но и составим новые планы обороны Эстонии и Балтии", – сказал министр обороны.

Эстония также покупает у США противотанковые ракеты, новые ракеты береговой обороны, ракетные установки "Хаймарс" и другие.

Напомним, несколько дней назад президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома.