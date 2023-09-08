Организация Объединенных Наций (ООН) делает все возможное, чтобы возобновить "зерновое соглашение", поскольку почти три процента (а это 725 000 тонн) от ныне прекращенного экспорта зерна шли в пользу Всемирной продовольственной программы ООН. Как сообщает BILD, организация готова принять все требования России и снять санкции, чтобы возобновить соглашение.

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Журналисты издания ссылаются на секретное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову от 28 августа. Также они считают, что договорить о таких уступках политики могли на саммите БРИКС 24 августа в Йоханнесбурге.

В письме Гутерриш предлагает Лаврову четыре конкретных пункта соглашения между ООН и Российской Федерацией, которое должно привести к возобновлению Черноморской инициативы. По информации BILD, руководство России внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку в Кремле считают предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в технической возможности осуществления объявленных послаблений.

Все четыре пункта очень важны, поскольку их реализация выполнит все требования террористического режима Владимира Путина.

Государственному банку РФ разрешат вернуться в SWIFT

В первом пункте Гутерриш предлагает упразднить финансовые санкции, введенные ЕС против "Российского аграрного банка" (РАБ) в июне 2022 года. В частности, для обхода санкций генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием RSHB Capital SA, который будет обмениваться сообщениями с глобальными финансовыми учреждениями через SWIFT.

Проще говоря, глава ООН хочет активировать фейковый банк, который обойдет санкции ЕС против российских банков.

При этом в ООН уже не впервые говорят о переподключении российских банков SWIFT. За день до выхода РФ по "зерновому соглашению" Гутерриш предложил Кремлю подключить "Россельхозбанк" к системе SWIFT в обмен на продление зерновой инициативы.

ООН предлагает застраховать российские корабли от украинских атак

Во втором пункте Гутерриш предлагает Лаврову застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях.

Глава ООН пишет, что финансируемая ООН страховая кампания для российского экспорта продовольствия и удобрений может заработать с Lloyd's (британский страховщик судов) в течение 4-6 недель.

Гутерриш обещает Лаврову, что ООН будет поддерживать страхование, чтобы подчеркнуть важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности и увеличить количество участников рынка с конечной целью снижения расходов по страхованию для уменьшения российских экспортеров.

России могут вернуть замороженные активы

Под третьим пунктом Гутерриш предлагает Лаврову помочь режиму Путина вернуть замороженные санкциями активы в ЕС. Он пишет, что ООН может продолжать помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе.

Гутерреш предлагает работать с соответствующими национальными органами власти и органами ЕС для установления соответствующих исключений на основе российского спуска с перечнем конкретных счетов и активов.

Недавно Россия сама предлагала странам Запада обменять заблокированные активы их инвесторов в стране на некоторые замороженные Западом российские активы.

Российским кораблям разрешат заходить в порты европейских стран

В пункте 4 Гутерриш предлагает разрешить доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения.

Он пишет, что в ООН готовы изучить дальнейшие варианты облегчения доступа российских кораблей в порты ЕС, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений.

Ссылаясь на собственные источники, BILD сообщает, что Комиссия ЕС в Брюсселе многозначно заявила, что санкции ЕС предусматривают возможность исключений, чтобы разрешить российским кораблям доступ к портам ЕС, если это необходимо для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая пшеницу и удобрения.

Издание также ссылается на украинских чиновников, которые сообщили, что предложения Гутерриша являются невероятным оскорблением для Украины и станут наградой Путину за его войну. При этом украинское правительство ни при каких обстоятельствах не вернется к зерновому соглашению с Россией в этих условиях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно заявлял, что Украина должна смягчить свою переговорную позицию по отношению к России, а страны ЕС должны пойти на уступки в переговорах по возобновлению соглашения и экспортировать больше зерна в Африку, а не в Европу.

Добавим, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ослаблять санкции против России в обмен на возобновление "зернового соглашения" неправильно.