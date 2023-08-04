В СБУ назвали объем активов российских олигархов, арестованных благодаря ей за время войны

В течение 2022-2023 годов по материалам Службы безопасности Украины были арестованы бизнес-активы российских олигархов и бизнесменов на почти 190 миллиардов гривен, говорится в сообщении спецслужбы.

В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и так далее.

Кроме того, СБУ отмечает, что по ее инициативе были введены экономические санкции более 4 тысяч российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают государству-агрессору обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах.

По словам главы службы Василия Малюка, она сформировала список российского бизнеса, финансирующего войну, и комплексно проверяет каждого фигуранта. В ведомстве уверяют, что вся эта информация будет приобщена к уголовным производствам для рассмотрения в международном трибунале.

Собранные материалы также станут доказательствами в уголовных производствах по части 5 статьи 27, части 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и частями 1 и 2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

"Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным. Потому что они полноценные соучастники преступлений. За их деньги Россия запускает ракеты и дроны... Уже сегодня СБУ активно "дерусифицирует" бизнес, работающий на врага, придерживаясь жесткой линии относительно его санкций, ареста и конфискации", – подчеркнул Малыш.

Он подчеркнул, что СБУ сделает все, чтобы исследовать все бизнес-цепочки, ведущие к финансированию войны, и доказать их в международном трибунале, а сами российские активы в Украине ныне должны работать в пользу самой Украины.