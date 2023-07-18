Бизнес друзей Путина. Как Украина два года пытается забрать пять облэнерго у близких к Кремлю бизнесменов

Конфискация активов VS Energy может стать главным санкционным сражением украинского правительства. По данным СМИ VS Energy владеют российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин и вице-спикер российской Госдумы Александр Бабаков. Последний еще в 2014 году голосовал за аннексию Крыма, а сейчас публично поддерживает войну в Украине и продвигает нарративы кремлевской пропаганды. Однако с юридической точки зрения дело достаточно сложное, поэтому Минюст должен достаточно грамотно выстроить сам процесс конфискации, чтобы потом иметь возможность отбиться от россиян в международных судах.

До полномасштабной войны с Россией операторы систем распределения электроэнергии как естественная монополия были достаточно прибыльным бизнесом. А после российского вторжения в феврале 2022 г. и массированных обстрелов объектов энергетики зимой 2022-2023 «облэнерго» стали залогом стабильной работы предприятий и проживания населения в тыловых регионах страны.

Вместе с этим ОСР в пяти регионах страны принадлежат компании, собственников уже СМИ и правоохранители связывают с Кремлевской Верховкой. Группа VS Energy владеет облэнерго в Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Черновицкой и Херсонской областях, миноритарными пакетами акций в Тернопольоблэнерго и Николаевоблэнерго, а также рядом гостиниц. Настоящими владельцами группы считают трех российских олигархов Александра Бабакова, Михаила Воеводина и Евгения Гинера, которые еще известны в СМИ под названием "Лужниковская группа". Все три тесно связаны с кремлевской верхушкой и находятся под западными и украинскими санекциями.

Бабаков, будучи депутатом российской госдумы, даже голосовал за аннексию Крыма из-за чего попал под санкции США, Канады и ЕС в 2014 году под украинские санкции он попал только в мае 2018 года .

После этого "лужниковцы" номинально вышли из состава бенефициаров VS Energy, а новыми владельцами компании стали граждане Латвии ромадян Латвии Вигантас Валтс, Альтбергс Артурс, Дамбинс Виллис, а также граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская. Однако, по всем признакам, эти лица являются лишь номинальными владельцами VS Energy. Так Марина Ярославская является женой Гинера, а Вигантс и Дамбинс являются доверенными лицами Бабакова , что стало известно благодаря данным архиву Panama Papers.

Несмотря на это, указанные лица до сих пор остаются владельцами компании. Украинским властям удалось арестовать активы компании только с третьей попытки в ноябре 2022 года, то есть тогда, когда российские ракеты целенаправленно уничтожали украинскую энергетическую инфраструктуру. А в мае 2023 года Министерство юстиции Украины инициировало конфискацию этих активов в пользу государства.

Почему активы VS Energy нужно национализировать?

Бизнесмены "лужниковской группы" не являются обычными предпринимателями. Все они, так или иначе, связаны с Кремлем и российской оборонной промышленностью. После аннексии Крыма компания "Севастопольэнерго" продолжала работать на оккупированном полуострове .

Александр Бабаков является вице-спикером российской Госдумы, а также доверенным лицом кремлевского диктатора Путина. В 2014 году Бабаков голосовал за аннексию Крыма, а после начала полномасштабной войны публично повторяет российские пропагандистские клише: называет войну "спецоперацией" и настаивает на аннексии оккупированных россиянами Херсонской и Запорожской областей. В июне 2022 года Бабаков выступил за казнь военнопленных , захваченных пророссийскими сепаратистами в Донецкой области. В 2022 году американский Минюст обвинил Бабакова и еще двух россиян в сговоре с целью повлиять на американскую политику, распространяя российские пропагандистские нарративы среди элиты США.

Александр Бабаков в российской Госдуме

Михаил Воеводин согласно информации Интерпола вообще имеет статус "вора в законе", а в 2000 году швейцарские правоохранители расследовали схему по отмыванию средств полученных преступным путем, которую проводили Воеводин вместе со своим партнером Бабаковым.

Документ Интерпола согласно которому Воеводин является "вором в законе". Источник: Радио Свобода.

Евгений Гинер является президентом российского футбольного клуба ЦСКА, с февраля 2022 года находящегося под американскими санкциями . Помимо этого Гинер является партнером в российской компании Ростех, поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы русской армии.

Евгений Гинер

Таким образом, все трое участников "лужниковской группы" тесно связаны с кремлевским режимом и российской военщиной, и вместе с этим продолжают владеть критической инфраструктурой на территории Украины.

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра говорит, что вопросы конфискации и национализации облэнерго, принадлежащих VS Energy, стартовали еще в 2020 году – тогда Государственное Бюро расследований открыло производство с квалификацией по 110 статье Уголовного кодекса.. И только после широкомасштабного вторжения, в марте-апреле 2022 года ДБР подало ходатайство в суд об аресте энергетических активов VS Energy.

19 апреля 2022 г. Печерский суд отказал следователю Государственного бюро расследований в аресте корпоративных прав на активы группы VS Energy. В мае, несмотря на резонанс дела, правоохранители проиграли дело и в апелляции. Однако уже 22 ноября 2022 Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и арестовал контрольные пакеты акций предприятий критической энергетической инфраструктуры. А 12 июня этого года заместитель Министра юстиции Ирина Мудра публично анонсировала подачу иска в ВАКС и спрогнозировала масштабный и громкий процесс.

Почему предприятия до сих пор не забрали в государственную собственность?

Голидра говорит, что с 2020 года отсутствовала политическая воля высшего руководства страны. Политическая воля появилась после начала массированных ракетных обстрелов Украины в начале октября 2022г. – тогда же в октябре Президентом были наложены санкции на конечных бенефициаров, а уже 22 ноября суд принимает решение об аресте активов.

"Также могу предположить, что среднее звено исполнителей было мотивировано представителями российских олигархов - на рынке ходили слухи об определенных "плюшках" за затягивание процесса", - говорит Голиздра.

Эксперт отмечает, что вторая причина затягивания дела - чрезвычайная сложность дела с юридической точки зрения.

Об этом говорит и заместитель министра юстиции Ирина Мудрая . По ее словам, иск к российским собственникам украинских активов нужно сформулировать максимально корректно, чтобы потом была возможность отбиться от исков в Европейском суде по правам человека или в Международном инвестиционном арбитраже.

“В этой группе 68 третьих лиц, имеющих опосредованное влияние, и девять ответчиков. Это под 1000 разных компаний. Каждую из них нужно проанализировать, получить выписки из реестров и предоставить вопросы в правоохранительные органы, обратиться к международным партнерам, поскольку понятно, что есть большое количество оффшорных юрисдикций. По таким кейсам сбор информации может продолжаться более полугода. Поэтому санкции были наложены в октябре, а иск только сейчас, потому что мы ждали информацию из других юрисдикций”, - сказала Мудра .

Юридические тонкости

Эксперт проекта DiXi Group "Адвокация "зеленого" восстановления Украины через усиление поддержки Украины и ослабление российского влияния в ЕС" Елена Поканевич объясняет, что национализация и взыскание активов в доход государства (конфискация активов) - это различные юридические процедуры.

Процедура национализации регулируется законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". По данной процедуре национализировать можно только активы, принадлежащие русской Федерации как государству и резидентам РФ – украинским компаниям, бенефициаром которых является РФ как правительство.

Изъятие активов в доход государства происходит согласно закону "О санкциях". Это режим спецконфискации активов, введенный в период действия военного положения, и применяются к тем лицам, которые своими действиями создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Именно этот режим государство Украина планирует применить к бенефициарам группы VS Energy.

12 мая Президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, связываемых с группой VS Energy, а уже 28 июня 2023 года Минюст подал в ВАКС исковое заявление о применении санкций в виде взыскания их активов в доход государства, в том числе просит взыскать корпоративные права 8-ми ОСР.

“Нужно понимать, что подготовке иска к ВАКС предшествовала продолжительная и кропотливая работа по сбору доказательств, что именно граждане России – Гинер, Воеводин и Бабаков являются бенефициарами группы VS Energy. Ведь группа неоднократно заявляла, что Гинер, Воеводин и Бабаков с 2014 года не имеют отношения к украинским облэнерго, а их бенефициарами являются граждане Евросоюза – Марина Ярославская, Олег Сизерман, Валтс Вигантс, Виллис Дамбинс и Артурс Альтбергс, которые также были включены список.

Украина – это правовое государство, а потому точку по этому делу должен поставить суд. Другой вопрос – будет ли суду достаточно собранных Минюстом косвенных доказательств контроля за активами. Но эти вопросы не только относительно активов так называемой "лужниковской группы", - говорит Поканевич.

Она добавляет, что в Украине еще много активов, владельцы которых "спрятались" за номиналами из-за сложных структур собственности в разных странах. И если до широкомасштабной российской вооруженной агрессии украинские суды и другие государственные органы "доверяли" официальным реестрам Кипра или реестрам в других юрисдикциях по льготному налогообложению, то нынешние реалии нуждаются в более сложных решениях.

Кто будет руководить конфискованными у россиян ОСР?

По словам Поканевича, недавно Верховная Рада приняла изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины", которые, в том числе, изменяют порядок работы с имуществом, на которое наложены санкции.

В частности, принятый закон четко определил, что активы, которые по решению ВАКС взысканы в доход государства в соответствии с законом "О санкциях", передаются ФГИУ, который решает как их максимально эффективно использовать для государства (приватизировать, передавать в аренду или оставлять в управлении) .

“ОСР – это предприятия критической инфраструктуры, которые должны работать в любых условиях. Поэтому, в случае конфискации этих активов у подсанкционных лиц, государство должно обеспечить их эффективное функционирование. И это одна из главных задач ФГИУ в соответствии с возложенными на него задачами. Скорее всего, такие активы могут быть переданы в управление новой государственной компании и останутся в государственной собственности”, - говорит эксперт.

Голиздра отмечает, что наиболее правильным решением было передать конфискованные ОСРы под юрисдикцию Министерства энергетики, которое с осени 2021 года руководит государственными облэнерго в Хмельницкой, Черкасской, Николаевской, Харьковской и Запорожской областях.

“ОСРами после национализации должна осуществлять команда профессиональных менеджеров под контролем Министерства энергетики. Но и здесь "дьявол в деталях", эта команда не должна быть связана с другими российскими олигархами, как это происходит сегодня. Кстати, кроме VS Energy, пакеты акций ряда ОСРов до сих пор принадлежат или подконтрольны тем же Григоришину и Медведчуку”, - говорит Голиздра.

При этом он отмечает, что передача контроля не скорый процесс – даже когда государственные ОСР передавались в 2021 г. из управления ФГИУ в Минэнерго, это заняло 3-4 месяца. Также, по мнению эксперта, следует ожидать обжалований со стороны номинальных владельцев активов, которыми прикрываются конечные бенефициары и реальные контроллеры данных активов.

При чем здесь Коломойский?

Интересно, что вскоре после того, как Минюст инициировал взыскание активов VS Energy в дело в качестве третьей стороны на стороне Воеводина, решил вмешаться Игорь Коломойский, направивший соответствующее заявление в ВАКС . Голидра считает, что это может быть попыткой главы "приватовцев" заявить права на арестованные облэнерго.

Официально эта информация еще не подтверждена, но, учитывая, что по сообщению СМИ Игорь Валерьевич недавно продал свою долю в уставном капитале Криворожского железорудного комбината (КЖРК) одному из российских контролеров VS Energy, могу предположить многоходовку – в процессе судебного производства оказаться, что их владельцем является…. Игорь Валерьевич, который мог получить активы облел в качестве платы за пакет КЖРК. И тогда дело с облэнерго, контролируемыми VS Energy, примет новое, неожиданное течение”, - говорит эксперт.

В общем, "приватовцы" котролируют облэнерго на Полтавщине, а также имеют миноритарные пакеты в нескольких ОСР. То есть этот бизнес для Коломойского не новый. Однако стоит отметить, что шансов получить новые активы у Игоря Валерьевича немного. Дела у него сейчас даже хуже Бабакова, Гинера и Воеводина. После полномасштабной войны Коломойский потерял жемчужину своей бензиновой империи "Укрнафту" , где государство до сих пор подсчитывает ущерб партнерству с "приватовцами" . При этом Коломойский до сих пор находится под санкциями США из - за отмывания средств Приватбанка .

В таких обстоятельствах Коломойский обычно может пытаться заявить свои права на арестованные активы, однако велика вероятность того, что эти попытки не будут успешными. Свою битву с Банковой Коломойский уже проиграл, а по своему значению для государства ОСРы VS Energy не уступают уже национализированной "Укрнафте".