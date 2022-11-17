Суд арештував 5 обленерго, підконтрольних громадянам РФ - ЗМІ

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ухвали суду, які є в розпорядженні видання.

Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Євгена Гінера і Михайла Воєводіна – так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%), АТ "Рівнеобленерго" (93,24%).

Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Крім того, арешт накладено на цінні папери, які випустили:

пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) "Міжрегіональний венчурний фонд" номінальною вартістю 500 млн грн;

ПЗНВІФ "Інфініті Преміум" – 250 млн грн;



ПЗНВІФ "Універсальний" – 1,2 млрд грн;



ПЗНВІФ "Прем'єрний" – 1,7 млрд грн;



ПЗНВІФ "Українські технології" – 1,25 млрд грн;



ПВНЗІФ "Реноме" – 400 млн грн;



ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (акції на 2,05 млрд грн та облігацій на 150 млн грн);



ПАТ Готель "Прем'єр Палац" (акцій на 1,245 млрд грн та облігацій на 42,5 млн грн);



ТОВ "Нова фінансова компанія" – облігацій на 800 млн грн.



Загальна вартість арештованих цінних паперів становить 9,58 млрд грн.

Виходячи з тексту ухвал, Офіс генерального прокурора здійснює досудове розслідування кримінального провадження за:

ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній);

ч.ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);



ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України);



ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності);



ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);



ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму);



ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);



ч. 2 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);



ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів).



"В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами РФ та до числа організаторів якої належать Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Міхаіл Воєводін", – йдеться в ухвалі.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

Раніше Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy. ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора проводило досудове розслідування, в ході якого перевірялась інформація про причетність російського бізнесу до групи компаній VS Energy. Однак, надані до суду докази виявились непереконливими.