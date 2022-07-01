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Суд не знайшов росіян серед акціонерів VS Energy
Клопотання Офісу Генпрокурора про арешт активів групи компаній VS Energy Київський апеляційний суд (КАС) не задовольнив. Про це розповіли юристи VS Energy.
ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора проводило досудове розслідування, в ході якого перевірялась інформація про причетність російського бізнесу до групи компаній VS Energy.
Однак, надані до суду докази виявились непереконливими. Фактично, прокурор будував свої звинувачення на публікаціях з мережі Інтернет.
Натомість представником групи компаній VS Energy було надано суду належні докази безпідставності звинувачень та відповідного клопотання прокурора.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відтак, КАС 11 травня 2022 р. відмовив у задоволенні апеляційної скарги прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Туліна Романа Андрійовича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2022 року, якою також було відмовлено у клопотанні про арешт активів групи компаній VS Energy.
Акціонери групи неодноразово заявляли, що медійні публікації про нібито причетність росіян до групи компаній VS Energy, не відповідають дійсності. Жодна зі згадуваних у публікаціях осіб (Олександр Бабаков, Євген Гінер, Михайло Воєводін) не володіє акціями жодної з компаній групи та не є серед її бенефіціарних власників. Гінер вийшов зі складу акціонерів групи компаній VS Energy ще у 2014 році. Щодо Бабакова та Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи компаній VS Energy.
При цьому сам факт розслідування структури власності групи в VS Energy сприйняли як нагоду для спростування чуток, що завдають шкоди діловій репутації та викривляють позицію групи. Віліс Дамбінс, один з акціонерів групи компаній VS Energy, в інтерв’ю заявляв: "Ми покладаємо значні надії на це розслідування. За великим рахунком, воно стосується статусу власності нашої групи. Компанія готова до того, щоб в черговий раз бути перевіреною ДБР і Генпрокуратурою. Ми впевнені, що з результатами розслідування вичерпаються медійні міфи про нашу компанію. У нас немає "російського сліду", він давно зник. І я дуже сподіваюся, що розслідування поставить крапку в цьому процесі".
Група компаній VS Energy засудила повномасштабну російську агресію. Компанії групи регулярно надають допомогу Збройним Силам України, територіальній обороні та постраждалим внаслідок російської агресії.
"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу ("Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго"). На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.
З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).