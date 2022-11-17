Суд арестовал 5 облэнерго, подконтрольных гражданам РФ - СМИ

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными собственниками которых являются граждане России.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на решения суда, которые есть в распоряжении издания.

Речь идет об активах депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и Михаила Воеводина – так называемого "вора в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%).



Этими частями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.



Кроме того, арест наложен на выпущенные ценные бумаги:

паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд (ПЗНВИФ) "Межрегиональный венчурный фонд" номинальной стоимостью 500 млн грн;

НЗНВИФ "Инфинити Премиум" – 250 млн грн;



НЗНВИФ "Универсальный" – 1,2 млрд грн;



НЗНВИФ "Премьерный" – 1,7 млрд грн;



НЗНВИФ "Украинские технологии" – 1,25 млрд грн;



ПВНЗИФ "Реноме" – 400 млн грн;



ЧАО "Украинская инновационно-финансовая компания" (акции на 2,05 млрд грн и облигаций на 150 млн грн);



ПАО Отель "Премьер Палас" (акций на 1,245 млрд грн и облигаций на 42,5 млн грн);



ООО "Новая финансовая компания" – облигаций на 800 млн. грн.



Общая стоимость арестованных ценных бумаг составляет 9,58 млрд. грн.

Исходя из текста постановлений, Офис генерального прокурора осуществляет досудебное расследование уголовного производства по:

ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);

ч.ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество),

ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);



ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);



ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности);



ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);



ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма);



ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);



ч. 2 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);



ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).



"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами РФ и к числу организаторов которой принадлежат Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин", – говорится в постановления.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Ранее Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте активов группы компаний VS Energy. ДБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводило досудебное расследование, в ходе которого проверялась информация о причастности российского бизнеса к группе компаний VS Energy. Однако предоставленные в суд доказательства оказались неубедительными.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго"). На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. работников.