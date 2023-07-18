Бізнес друзів Путіна. Як Україна два роки намагається забрати п’ять обленерго у близьких до Кремля бізнесменів

Конфіскація активів VS Energy може стати головною санкційною битвою українського уряду. За даними ЗМІ VS Energy володіють російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін та віце-спікер російської Держдуми Олександр Бабаков. Останній ще у 2014 голосував за анексію Криму, а зараз публічно підтримує війну в Україні та просуває наративи кремлівської пропаганди. Проте з юридичної точки зору справа є доволі складною, тому Мін'юст має доволі грамотно вибудувати сам процес конфіскації, щоб потім мати змогу відбитися від росіян в міжнародних судах.

До повномасштабної війни з Росією оператори систем розподілу електроенергії як природна монополія були досить прибутковим бізнесом. А після російського вторгнення у лютому 2022 та масованих обстрілів об’єктів енергетики взимку 2022-2023 “обленерго” стали запорукою стабільної роботи підприємств та проживання населення в тилових регіонах країни.

Разом з цим ОСР в п’яти регіонах країни належать компанії, власників котрої вже ЗМІ та правоохоронці пов’язують з Кремлівською Верхівкою. Група VS Energy володіє обленерго в Житомирській, Рівненьській, Кіровоградській, Чернівецькій та Херсонській областях, міноритарними пакетами акцій в Тернопільобленерго та Миколаївобленерго, а також низкою готелів.

Справжніми власниками групи вважають трьох російських олігархів Олександра Бабакова, Михайла Воєводіна та Євгена Гінера, котрі ще відомі в ЗМІ під назвою “Лужниківська група”. Всі троє тісно пов’язані з кремлівською верхівкою та знаходяться під західними та українськими санекціями.

Бабаков будучи депутатом російської держдуми навіть голосував за анексію Криму через що потрапив під санкції США, Канади та ЄС у 2014 році під українські санкції він потрапив лише в травні 2018 року.

Після цього “лужниківці” номінально вийшли зі складу бенефіціарів VS Energy, а новими власниками компанії стали громадяни Латвії ромадян Латвії Вігантас Валтс, Альтбергс Артурс, Дамбінс Віліс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман та Марина Ярославська. Однак за всіма ознаками ці особи є лише номінальними власниками VS Energy. Так Марина Ярославська є дружиною Гінера, а Вігантс та Дамбінс є довіреними особами Бабакова, що стало відомо з завдяки данним архіву Panama Papers.

Попри це вказані особи досі залишаються власниками компанії. Українській владі вдалося заарештувати активи компанії лише з третьої спроби у листопаді 2022 року, тобто тоді коли російські ракети цілеспрямовано нищили українську енергетичну інфраструктуру. А в травні 2023 Міністерство юстиції України ініціювало конфіскацію цих активів на користь держави.

Чому активи VS Energy потрібно націоналізувати?

Бізнесмени “лужниківської групи” не є звичайними підприємцями. Усі вони так чи інакше пов’язані з Кремлем та російською оборонною промисловістю. Після анексії Криму компанія “Севастопольенерго” продовжувала працювати на окупованому півострові.

Олександр Бабаков є віце-спікером російської Держдуми а також довіреною особою кремлівського диктатора Путіна. У 2014 Бабаков голосував за анексію Криму, а після початку повномасштабної війни публічно повторює російські пропагандистські кліше: називає війну “спецоперацією” та наполягає на анексії окупованих росіянами Херсонської та Запорізької областей. У червні 2022 року Бабаков виступив за страту військовополонених, котрі були захоплені проросійськими сепаратистами в Донецькій області. В 2022 році американський Мін’юст звинуватив Бабакова та ще двох росіян у змові з метою вплинути на американську політику розповсюджуючи російські пропагандистські наративи серед еліти США.

Олександр Бабаков в російській Держдумі

Михайло Воєводін згідно інформації Інтерполу взагалі має статус “злодія в законі”, а у 2000 році швейцарські правоохоронці розслідували схему з відмивання коштів отриманих злочинним шляхом, котру провадили Воєводін разом зі своїм партнером Бабаковим.

Документ Інтерполу згідно з яким Воєводін є "злодієм в законі". Джерело: Радіо Свобода.

Євген Гінер є президентом російського футбольного клубу ЦСКА, котрий з лютого 2022 року знаходиться під американськими санкціями. Крім цього Гінер є партнером в російській компанії Ростех, котра постачає зброю, військову техніку та боєприпаси російскій армії.

Євген Гінер. Фото з відкритих джерел

Таким чином усі троє учасників “лужниківської групи” є тісно пов’язані з кремлівським режимом та російською воєнщиною, та разом з цим продовжують володіти критичною інфраструктурою на території України.

Керівник проектів Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олександр Голіздра каже, що питання конфіскації та націоналізації обленерго, що належать VS Energy стартувало ще у 2020 році – тоді Державне Бюро Розслідувань відкрило провадження з кваліфікацією за 110 статтею Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). І тільки після широкомасштабного вторгнення, в березні-квітні 2022 року ДБР подало клопотання до суду про арешт енергетичних активів VS Energy.

19 квітня 2022 року Печерський суд відмовив слідчому Державного бюро розслідувань в арешті корпоративних прав на активи групи VS Energy. У травні попри резонанс справи правоохоронці програли справу і в апеляції. Проте вже 22 листопада 2022 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та заарештував контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури. А 12 червня цього року заступниця Міністра юстиції Ірина Мудра публічно анонсувала подання позову до ВАКС і спрогнозувала масштабний та гучний процес.

Чому підприємства досі не забрали в державну власність?

Голіздра говорить, що з 2020 була відсутня політична воля вищого керівництва країни. Політична воля з’явилася після початку масованих ракетних обстрілів України на початку жовтня 2022р. – тоді ж, в жовтні Президентом були накладені санкції на кінцевих бенефіциарів, а вже 22 листопада суд приймає рішення про арешт активів

“Також можу припустити, що середня ланка виконавців була мотивована представниками російських олігархів – на ринку ходили чутки про певні “плюшки” за затягування процесу.”, - каже Голіздра.

Експерт зазначає, що другою причиною затягування справи є надзвичайна складність справи з юридичної точки зору.

Про це каже і заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. За її словами позов до російських власників українських активів потрібно сформулювати максимально коректно, щоб потім була змога відбитися від позовів в Європейському суді з прав людини або в Міжнародному інвестиційному арбітражі.

“В цій групі 68 третіх осіб, які мають опосередкований вплив, і девʼять відповідачів. Це під 1000 різних компаній. Кожну з них потрібно проаналізувати, отримати витяги з реєстрів та надати питання до правоохоронних органів, звернутися до міжнародних партнерів, бо зрозуміло, що є велика кількість офшорних юрисдикцій. За такими кейсами збір інформації може тривати понад пів року. Тому санкції були накладені у жовтні, а позов лише зараз, бо ми чекали інформацію з інших юрисдикцій”, - заначила Мудра.

Юридичні тонкощі

Експертка проєкту DiXi Group “Адвокація “зеленого” відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС” Олена Поканєвич пояснює, що націоналізація і стягнення активів в дохід держави (конфіскація активів) – це різні юридичні процедури.

Процедура націоналізації регулюється законом “Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”. По цій процедурі націоналізувати можна лише активи, які належать Російській Федерації як державі та резидентам РФ – українським компаніям, бенефіціаром яких є РФ як держава.

Вилучення активів в дохід держави відбувається відповідно до закону “Про санкції”. Це режим спецконфіскації активів запроваджений в період дії воєнного стану та застосовуються до тих осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. Саме цей режим держава Україна планує застосувати до бенефіціарів групи VS Energy.

12 травня Президент України підписав указ про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, яких пов’язують з групою VS Energy, а вже 28 червня 2023 року Мін'юст подав до ВАКС позовну заяву про застосування санкцій у вигляді стягнення їх активів в дохід держави, в тому числі просить стягнути корпоративні права 8-ми ОСР.

“Треба розуміти, що підготовці позову до ВАКС передувала тривала та кропітка робота по збору доказів, що саме громадяни рф – Ґінєр, Воєводін та Бабаков є бенефіціарами групи VS Energy. Адже група неодноразово заявляла, що Ґінєр, Воєводін та Бабаков з 2014 року не мають стосунку до українських обленерго, а їх бенефіціарами є громадяни Євросоюзу – Марина Ярославська, Олег Сізерман, Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс та Артурс Альтбергс, які також були включені до нового санкційного списку.

Україна – це правова держава, а тому крапку в цій справі має поставити суд. Інше питання – чи буде суду достатньо зібраних Мінюстом непрямих доказів контролю над активами. Але ці питання не тільки стосовно активів так званої “лужниківської групи”, - каже Поканєвич.

Вона додає, що в Україні ще багато активів, власники яких “сховалися” за номіналами через складні структури власності в різних країнах. І якщо до широкомасштабної російської збройної агресії українські суди та й інші державні органи “довіряли” офіційним реєстрам Кіпру чи реєстрам в інших юрисдикціях з пільговим оподаткування, то нинішні реалії потребують більш складних рішень.

Хто керуватиме конфіскованими у росіян ОСР?

За словами Поканєвич нещодавно Верховна Рада прийняла зміни до закону “Про Фонд державного майна України”, які, в тому числі, змінюють порядок роботи з майном, на яке накладено санкції.

Зокрема, ухвалений закон чітко визначив, що активи, які за рішенням ВАКС стягнуті в дохід держави відповідно до закону “Про санкції”, передаються до ФДМУ, який вирішує як їх максимально ефективно використати для держави (приватизувати, передавати в оренду чи залишати в управлінні).

“ОСР – це підприємства критичної інфраструктури, які мають працювати за будь-яких умов. А тому, у разі конфіскації цих активів у підсанкційних осіб, держава має забезпечити їх ефективне функціонування. І це одне із головних завдань ФДМУ відповідно до покладених на нього завдань. Найімовірніше, такі активи можуть бути передані в управління новоствореній державній компанії і залишаться у державній власності”, - каже експертка.

Голіздра зазначає, що найбільш правильним рішенням було б передати конфісковані ОСРи під юрисдикцію Міністерства енергетики, котре з осені 2021 року керує державними обленерго в Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях.

“ОСРами після націоналізації має здійснювати команда фахових менеджерів під контролем Міністерства енергетики. Але, і тут “диявол в деталях”, ця команда не має бути пов’язана з іншими російськими олігархами, як це відбувається сьогодні. До речі, окрім VS Energy пакети акцій ряду ОСРів досі належать чи підконтрольні тим же Григорішину та Медведчуку”, - каже Голіздра.

При цьому він зазначає, що передача контролю не швидкий процес – навіть коли державні ОСР передавалися в 2021 р. з управління ФДМУ до Міненерго, це зайняло 3-4 місяці. Також на думку експерта варто чекати оскаржень з боку номінальних власників активів, якими прикриваються кінцеві бенефіціари та реальні контролери даних активів.

До чого тут Коломойський?

Цікаво, що невдовзі після того, як Мін’юст ініціював стягнення активів VS Energy у справу в якості третьої сторони на стороні Воєводіна вирішив втрутитися Ігор Коломойський, котрий надіслав відповідну заяву до ВАКС. Голіздра вважає, що це може бути спробою очільника “приватівців” заявити права на арештовані обленерго.

“Офіційно ця інформація ще не підтверджена, але, враховуючи, що за повідомленням ЗМІ Ігор Валерійович нещодавно продав свою частку в статутному капіталі Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) одному з російських контролерів VS Energy, можу припустити багатоходівку – в процесі судового провадження по активам ОСРів може виявитися, що їх власником є…. Ігор Валерійович, який міг отримати активи облів як плату за пакет КЗРК. І тоді справа з обленерго, що контролюються VS Energy прийме новий, несподіваний перебіг”, - говорить експерт.

Загалом, “приватівці” котролюють обленерго на Полтавщині, а також мають міноритарні пакети в кількох ОСР. Тобто цей бізнес для Коломойського не є новим. Однак варто зазначити, що шансів отримати нові активи у Ігоря Валерійовича не багато. Справи у нього зараз навіть гірше ніж у Бабакова, Гінера та Воєводіна. Після повномасштабної війни Коломойський втратив перлину своєї бензинової імперії “Укрнафту”, де держава досі підраховує збитки партнерства з “приватівцями”. Разом з цим Коломойський досі знаходиться під санкціями США через відмивання коштів Приватбанка.

В таких обставинах Коломойський звичайно може намагатися заявити свої права на арештовані активи, однак велика ймовірність того, що ці намагання не будуть успішними. Свою битву з Банковою Коломойський вже програв, а за своїм значенням для держави ОСРи VS Energy не поступаються вже націоналізованій “Укрнафті”.