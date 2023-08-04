В СБУ назвали обсяг активів російських олігархів, арештованих завдяки їй за час війни

Впродовж 2022-2023 років за матеріалами Служби безпеки України було арештовано бізнес-активів російських олігархів і бізнесменів на майже 190 мільярдів гривень, ідеться у повідомленні спецслужби.

Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС", "Татнафта", банки тощо.

Окрім того, СБУ зазначає, що за її ініціативи було запроваджено економічні санкції до понад 4 тисяч російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах.

За словами голови служби Василя Малюка, вона сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. У відомстві запевняють, що вся ця інформація буде долучена до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

Зібрані матеріали також стануть доказами у кримінальних провадженнях за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та частинами 1 і 2 статті 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу.

"Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші Росія запускає ракети і дрони... Вже сьогодні СБУ активно "дерусифікує" бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації", – підкреслив Малюк.

Він наголосив, що СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі, а самі російські активи в Україні наразі мають працювати на користь самої України.