В Україні заарештували чотири видобувні підприємства підсанкційних осіб: недоплатили ренту та торгували з РФ

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власниками яких є особи, що перебувають під санкціями.

Як повідомляють в ОГП, загальна вартість арештованих активів становить понад 13 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що ці підприємства займаються торгівлею будівельними матеріалами по всій Україні.

Маючи спеціальні дозволи на користування надрами, вони видобували пісок та граніт на території Житомирської та Київської областей і в подальшому продавали їх підконтрольним товариствам за заниженою вартістю.

Унаслідок цього суму рентної плати за користування надрами було занижено на понад 23 мільйона гривень. Також ці підприємства-надрокористувачі здійснили експорт видобутих корисних копалин до Росії на 62 мільйона гривень.

Процесуальні дії проведено в рамках провадження, що розслідується за частиною 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі) та частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки, оперативний супровід – співробітники управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в Київській області. Інші подробиці не повідомляються.