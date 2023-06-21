В Украине арестовали четыре добывающих предприятия подсанкционных лиц: недоплатили ренту и торговали с РФ

По ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права четырех предприятий-недропользователей, владельцами которых являются находящиеся под санкциями лица.

Как сообщают в ОГП, общая стоимость арестованных активов составляет более 13 миллионов гривен. Следствием установлено, что эти предприятия занимаются торговлей строительными материалами по всей Украине.

Имея специальные разрешения на использование недр, они добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей и в дальнейшем продавали их подконтрольным компаниям по заниженной стоимости.

В результате сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 миллиона гривен. Также эти предприятия-недропользователи осуществили экспорт добытых полезных ископаемых в Россию на 62 миллиона гривен.

Процессуальные действия проведены в рамках производства, расследуемого по части 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Расследование проводят детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности, оперативное сопровождение – сотрудники управления департамента стратегических расследований Нацполиции в Киевской области. Остальные подробности не сообщаются.