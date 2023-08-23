Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами

Россия предлагает странам Запада обменять заблокированные активы их инвесторов в стране на некоторые российские активы, замороженные Западом после вторжения президента Владимира Путина в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно предложению, Москва предоставит заинтересованным западным инвесторам возможность приобрести активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, используя собственные средства, хранящиеся на закрытых счетах в России, которые не могут быть использованы за пределами страны.

При этом западные чиновники сообщили Financial Times, что они не знают об этом предложении и никаких переговоров по потенциальному обмену активами не ведется.

Издание пишет, что в планах РФ разблокировать 100 миллиардов рублей (1,1 миллиарда долларов), преимущественно принадлежащих розничным инвесторам, из общей суммы 1,5 триллиона рублей холдингов, принадлежащих России на мероприятии.

Предложение Москвы компенсировало бы розничным инвесторам их инвестиции в западные ценные бумаги, замороженные под санкциями Запада и застрявшие в расчетных учреждениях. При этом Россия еще не обнародовала подробностей предложенного обмена, но российские власти уже работают над проектом указа.

Однако любое потенциальное соглашение будет усложнено юридическими трудностями и трудностями с соблюдением законодательства для западных инвесторов по распоряжению своими активами в России, по словам лица, ознакомленного с предложением.

Издание пишет, что западные правительства вряд ли согласятся на любое соглашение, которое приравнивает российские активы, замороженные в ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину, с находящимися в России западными активами, конфискацию которых они считают незаконным.

FT отмечает, что данное предложение поступило от РФ в тот момент, когда западные правительства во главе с группой стран G7 спорят о том, стоит им пытаться монетизировать замороженные активы России для поддержки Украины.

Сообщается, что около 200 миллиардов евро российских активов были заморожены санкциями в Euroclear, крупнейшей в мире расчетной компании, 180 миллиардов из которых – это резервы российского центрального банка. Западные официальные лица ищут способы законного снятия доходов от этих активов и предлагают их как финансовую помощь Киеву.

Однако, на Западе понимают, что любой захват привел бы к риску экспроприации Россией большего количества западных активов в ответ.

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