В Офисе президента заявили, что ООН превратилось в главного лоббиста военных преступников

Cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Организация Объединенных Наций превратилось в главного лоббиста России и политического режима, установленного в ней Владимиром Путиным. Об этом он написал на английском языке в своем Twitter.

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"Кто мог предположить, что ООН превратится в главных лоббистов военных преступников? Напоминание. Введя санкции за нарушения международного права, западные страны послали четкий сигнал российской элите: у России с Путиным нет будущего, у России после Путина будет шанс", - указал Подоляк.

По его оценке, лоббируя идею снятия санкций с России за экспорт ворованного зерна в разгар полномасштабной войны, руководство ООН хочет продлить жизнь путинского режима и "признать ракетные удары эффективным инструментом достижения политических целей".

"Интересный сигнал миру XXI века. Ни одна из этих абсурдных идей не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины. Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совете безопасности ООН отравляет организацию в целом", - подчеркнул представитель ОП.

Who could have imagined that the #UN would turn into the main lobbyists of war criminals? A reminder. By imposing sanctions for violations of international law, Western countries sent a clear message to Russian elites: #Russia with #Putin has no future; Russia after Putin will… pic.twitter.com/VMRyJyUY0U — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

Отметим, что ранее немецкое издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа отправил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо, в котором сообщил, что ООН готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления "зерновой сделки", гарантировавшей свободный проход судов по Черному морю в порты на побережье Одесской области.

Среди предложений ООН упомянута отмена санкций Европейского союза против отключенного от системы SWIFT Россельхозбанка, страхование при участии крупной страховой компании Lloyd’s российских грузовых кораблей от потенциальных украинских атак в Черном, а также полностью подконтрольном РФ Азовском море.

Также Гутерриш предложил содействие частичному возвращению замороженных активов российских производителей удобрений и разрешение на швартовку в портах ЕС российских кораблей с продовольствием и удобрениями.

Генсек ООН также заявил, что представители организации уже якобы провели соответствующие переговоры с Европейской комиссией и властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов. По данным Bild, Россия сейчас изучает предложение ООН.

Почему "зерновое соглашение" не работает

Напомним, что срок действия Черноморской зерновой инициативы, позволявшей безопасный проход судов в три украинских порта, завершился 17 июля из-за отказа продлевать ее со стороны России.

РФ, в частности, требовала для продления "зернового соглашения" обеспечить доступ Россельхозбанка к международной системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT. 17 июля Гутерриш заявил, что в качестве посредника предложил все же разрешить дочерней компании банка восстановить доступ к SWIFT через специальный механизм платежей через американский банк JP Morgan, однако это предложение было проигнорировано Россией.

19 июля Путин заявил, что его страна "безусловно, рассмотрит возможность вернуться" к этому соглашению, но только при условии если будут в полном объеме учтены, "а главное - реализованы, именно реализованы" все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этом соглашению. В частности, он потребовал срочного подключения к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна из РФ.

До этого же российские власти многократно публично жаловались на неучет ее требований при функционировании "зернового соглашения", однако тем не менее неоднократно соглашались на продление его действия, что позволило в конечном итоге увеличить его срок с изначальных четырех месяцев до одного года.

При этом также 19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что целью российских атак на украинские порты является, в частности, принуждение партнеров Украины и ООН снять с РФ определенные ограничения, наложенные на нее.

В дальнейшем активные попытки вернуть РФ в "зерновую сделку" предпринимала Турция, являющаяся одной из сторон договора как с Украиной и ООН, так и Россией и ООН и лично ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, , однако они пока не принесли результата. Турецкий лидер даже посещал 4 сентября Россию, где встречался с Путиным и обсуждал данную тему, однако к какой-либо договоренности так и не было объявлено.