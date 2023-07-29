Африканские лидеры требуют от Путина возобновить "зерновое соглашение"

Лидеры стран Африки призвали президента России Владимира Путина возобновить полноценную работу Черноморской зерновой инициативы, из которой в одностороннем порядке вышла РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Перебои в поставках энергии и зерна должны немедленно прекратиться. "Зерновое соглашение" должно быть восстановлено для пользы всему человечеству, особенно африканцам", - заявил глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат во время завершившегося в Санкт-Петербурге саммита Африка-Россия.

Также он подчеркнул, что "эта война должна прекратиться".

"И она может закончиться только на основе справедливости и логики", - добавил глава Африканского союза.

"Зерновое соглашение" не работает: какая ситуация сейчас

Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.

Бесплатное зерно от РФ для Африки: что пообещал диктатор

На экономическом форуме "Россия-Африка" 27 июля Путин заявил, что РФ в ближайшие три-четыре месяца будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. При этом он анонсировал и бесплатную доставку продукции.



Реагируя на это, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что небольшое количество пожертвований не исправит драматического влияния завершения зернового соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие.



В США также считают, что в обещания Путина о бесплатном зерне для нескольких стран Африки не спасут ситуацию, которая сложилась из-за выхода страны-агрессорки из зерновой сделки.

Отметим, что Россия ворует зерно с оккупированной территории Украины. На днях представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у страны-агрессора есть задача продавать это продовольствие в Африку и Азию. Об этом свидетельствуют ракетные удары по Одесской области, которые РФ активизировала после выхода из зерновой сделки. Таким образом россияне пытаются уничтожить украинскую портовую инфраструктуру.

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